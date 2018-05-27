20:11
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
22°C 9°C
  • понедельник
    25°C 10°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Выпуск новостей за 13:00: День Святой Троицы. Киев приходит в себя после футбольного праздника
Вєсті.UA
13:51, сегодня
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Топ-5 видео недели: Лига чемпионов, успешный рейд в тыл боевиков, продажа органов в Украине

79 Читати новину українською
Топ-5 видео недели
Топ-5 видео недели / 24 Канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Фан "Ливерпуля" рассказал, чем его удивила Украина

Непрерывные песни, фанатские кричалки и реки пива. 26 мая центр Киева превратился в маленькие островки "Ливерпуля" и "Реала". Болельщики "Ливерпуля" не скрывают, что в восторге от украинской столицы.

"Мы очень хорошо проводим здесь время. Отель, правда, не очень, но встречают нас здесь фантастически. Представляете, мужчины и женщины в метро уступают ему место (ребенку – 24 Канал)!" – восторженно рассказал болельщик "Ливерпуля".

Смотрите видео о футбольных фанах в Киеве.

Украинские военные взяли в плен боевиков

Несмотря на постоянные обстрелы, эта ночь для украинских воинов была успешной. Бойцы батальона "Донбасс-Украина" осуществили успешный рейд в тыл врага, где уничтожили одного террориста и взяли в плен еще троих. Разведывательные походы в тыл врага – не редкость, говорят бойцы. Подобные операции планируют тщательно и заранее.

"Это же такие дела, они всегда планируются и рассматривается куча различных вариантов. И в какой-то определенный момент, самый удачный вариант и выбрался. У нас же здесь позиционная война, а такие вещи, они в последний момент, обычно", – отметил "Бас".

Смотрите видео об успешном рейде в тыл боевиков.

За сколько украинцы продают свои органы

Проблема нехватки донорских органов актуальна во всем мире, поэтому объявление о продаже почки или части печени уже никого не удивит. В Украине таких объявлений много, ведь мифов о черном рынке органов только больше.

Объявлений о продаже органов все больше, эксперты говорят, все из-за низкого уровня жизни. А также людей вдохновляют на такой шаг и прайсы, которые размещают в интернете. Ведь там подробно пишут, что и сколько стоит.

Смотрите видео об украинцах, которые продают свои органы.

Почему только один выжил после пьянки в Борисполе

В Борисполе от суррогатного алкоголя погибли шесть человек. Мальчик собственными глазами видел, как умирает его мать от метилового спирта. Он и позвал бабушку, которая вызвала скорую. Выжил только один человек. Врачам назвался Юрием. Уже утром он почему-то сбежал из больницы. Медикам признался, что перед тем, как выпить суррогат, принял много водки. Врачи говорят, что это его и спасло.

"Доза, в зависимости от состояния человека и массы 40 – 100 миллилитров метилового спирта и это уже... Это очень не большая доза, это сильный яд. По его словам, он перед этим употреблял алкоголь, а этанол является антидотом", – добавил главный врач Бориспольской ЦРБ Щур.

Смотрите видео о том, как водка "спасла" от смерти.

Причины нападений на украинских ветеранов

Когда кого-то из военных хотят ликвидировать вражеские спецслужбы, то нанимают профессиональных киллеров. История Олийныка, как и Ананьева произошла на личной почве. Рост разбойных нападений по всей Украине увеличивается в среднем от 10 до 18 процентов, по сравнению с прошлым годом. Связывают это со многими факторами, например, сложная экономическая и политическая ситуация в стране, большой оборот незаконного оружия.

Смотрите видео о причинах систематических нападений на украинских военных.

 

Теги: Новости Украины Новости спорта Лига чемпионов Война на Донбассе Медицина
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-5 видео недели: Лига чемпионов, успешный рейд в тыл боевиков, продажа органов в Украине
сегодня, 19:30 Топ-5 видео недели: Лига чемпионов, успешный рейд в тыл боевиков, продажа органов в Украине
78
В ПАТ
сегодня, 19:01 В ПАТ "Укрзалізниця" є свій Ілон Маск
Ольга Бродська 528
Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
сегодня, 18:00 Як, захищаючи себе, можна отримати проблеми із законом
Дмитро Гнап 215
Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
сегодня, 17:00 Кому не вигідне створення Антикорупційного суду
Єгор Соболєв 139
Как политики манипулируют людьми: 6 способов
сегодня, 16:01 Как политики манипулируют людьми: 6 способов
Блог Соцмережі 737
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук