Топ-5 видео недели: Лига чемпионов, успешный рейд в тыл боевиков, продажа органов в Украине

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Фан "Ливерпуля" рассказал, чем его удивила Украина

Непрерывные песни, фанатские кричалки и реки пива. 26 мая центр Киева превратился в маленькие островки "Ливерпуля" и "Реала". Болельщики "Ливерпуля" не скрывают, что в восторге от украинской столицы.



"Мы очень хорошо проводим здесь время. Отель, правда, не очень, но встречают нас здесь фантастически. Представляете, мужчины и женщины в метро уступают ему место (ребенку – 24 Канал)!" – восторженно рассказал болельщик "Ливерпуля".

Смотрите видео о футбольных фанах в Киеве.

Украинские военные взяли в плен боевиков

Несмотря на постоянные обстрелы, эта ночь для украинских воинов была успешной. Бойцы батальона "Донбасс-Украина" осуществили успешный рейд в тыл врага, где уничтожили одного террориста и взяли в плен еще троих. Разведывательные походы в тыл врага – не редкость, говорят бойцы. Подобные операции планируют тщательно и заранее.



"Это же такие дела, они всегда планируются и рассматривается куча различных вариантов. И в какой-то определенный момент, самый удачный вариант и выбрался. У нас же здесь позиционная война, а такие вещи, они в последний момент, обычно", – отметил "Бас".

Смотрите видео об успешном рейде в тыл боевиков.

За сколько украинцы продают свои органы

Проблема нехватки донорских органов актуальна во всем мире, поэтому объявление о продаже почки или части печени уже никого не удивит. В Украине таких объявлений много, ведь мифов о черном рынке органов только больше.



Объявлений о продаже органов все больше, эксперты говорят, все из-за низкого уровня жизни. А также людей вдохновляют на такой шаг и прайсы, которые размещают в интернете. Ведь там подробно пишут, что и сколько стоит.

Смотрите видео об украинцах, которые продают свои органы.

Почему только один выжил после пьянки в Борисполе

В Борисполе от суррогатного алкоголя погибли шесть человек. Мальчик собственными глазами видел, как умирает его мать от метилового спирта. Он и позвал бабушку, которая вызвала скорую. Выжил только один человек. Врачам назвался Юрием. Уже утром он почему-то сбежал из больницы. Медикам признался, что перед тем, как выпить суррогат, принял много водки. Врачи говорят, что это его и спасло.



"Доза, в зависимости от состояния человека и массы 40 – 100 миллилитров метилового спирта и это уже... Это очень не большая доза, это сильный яд. По его словам, он перед этим употреблял алкоголь, а этанол является антидотом", – добавил главный врач Бориспольской ЦРБ Щур.

Смотрите видео о том, как водка "спасла" от смерти.

Причины нападений на украинских ветеранов

Когда кого-то из военных хотят ликвидировать вражеские спецслужбы, то нанимают профессиональных киллеров. История Олийныка, как и Ананьева произошла на личной почве. Рост разбойных нападений по всей Украине увеличивается в среднем от 10 до 18 процентов, по сравнению с прошлым годом. Связывают это со многими факторами, например, сложная экономическая и политическая ситуация в стране, большой оборот незаконного оружия.

Смотрите видео о причинах систематических нападений на украинских военных.