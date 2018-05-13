Топ-5 видео недели: смерть украинских моряков, отравление детей в Черкассах и легендарная бригад

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Загадочная смерть украинских моряков

На турецком судне Atlantic Harmony, которое стоит на рейде недалеко от Африканского континента, обнаружили тела двух членов экипажа из Херсона. О том, что мужчины мертвы, их родственники узнали только на четвертый день, а отечественный МИД еще позже.

Что стало причиной смерти сразу двух моряков пока не известно, судовладелец на связь с родными не выходит, кто и когда доставит домой тела украинских граждан – тоже никто не знает.

Жены погибших моряков рассказали детали трагедии

Легендарная 93 ОМБР отпраздновала годовщину

Бойцы 93 бригады прошли российско-украинскую войну от самого начала и воюют до сих пор. Одна из самых известных и опытных бригад ВСУ отпраздновала 75-летие. Как всегда – на передовой.

С начала войны на востоке 93 бригада потеряла около 300 героев. Враг уважает и боится это подразделение. Поэтому кроет постоянно, беспощадно и из всех калибров.

Годовщина легндарної 93 бригады

Массовое отравление детей в Черкассах: в СБУ рассказали детали

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время визита в Черкассы 12 мая отметил, что они допускают то, что массовое отравление детей в Черкассах было неслучайным.

Отравление детей в Черкассах

В Киеве запустили ветеранский сервис такси

Pizza Veterano, Veterano Coffee, а теперь еще и Veterano Cab – сервис такси, который может стать серьезным конкурентом привычным "конторам" такси. Ветераны российско-украинской войны разработали свою систему, трудоустроили две сотни водителей, половина из которых АТОвци, и уже выехали на дорогу.

Veterano Cab – это бизнес-бренд Veterano Group, основанный ветеранами АТО. Для заказа такси можно воспользоваться приложением службы.

Veterano Cab – ветеранский сервис такси

Как Украина теряет величайшие умы

Украина теряет тех, от кого зависит ее будущее и, в частности, это происходит из-за коррупции. Ученые, утомленные борьбой со взяточничеством и бюрократией, выезжают за границу.

Ученые массово уезжают за границу