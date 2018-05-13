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Топ-5 видео недели: смерть украинских моряков, отравление детей в Черкассах и легендарная бригад

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Топ видео недели
Топ видео недели / 24 Канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Загадочная смерть украинских моряков

На турецком судне Atlantic Harmony, которое стоит на рейде недалеко от Африканского континента, обнаружили тела двух членов экипажа из Херсона. О том, что мужчины мертвы, их родственники узнали только на четвертый день, а отечественный МИД еще позже.

Что стало причиной смерти сразу двух моряков пока не известно, судовладелец на связь с родными не выходит, кто и когда доставит домой тела украинских граждан – тоже никто не знает.

Жены погибших моряков рассказали детали трагедии

Легендарная 93 ОМБР отпраздновала годовщину

Бойцы 93 бригады прошли российско-украинскую войну от самого начала и воюют до сих пор. Одна из самых известных и опытных бригад ВСУ отпраздновала 75-летие. Как всегда – на передовой.

С начала войны на востоке 93 бригада потеряла около 300 героев. Враг уважает и боится это подразделение. Поэтому кроет постоянно, беспощадно и из всех калибров.

Годовщина легндарної 93 бригады

Массовое отравление детей в Черкассах: в СБУ рассказали детали

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак во время визита в Черкассы 12 мая отметил, что они допускают то, что массовое отравление детей в Черкассах было неслучайным.

Отравление детей в Черкассах

В Киеве запустили ветеранский сервис такси 

Pizza Veterano, Veterano Coffee, а теперь еще и Veterano Cab – сервис такси, который может стать серьезным конкурентом привычным "конторам" такси. Ветераны российско-украинской войны разработали свою систему, трудоустроили две сотни водителей, половина из которых АТОвци, и уже выехали на дорогу.

Veterano Cab – это бизнес-бренд Veterano Group, основанный ветеранами АТО. Для заказа такси можно воспользоваться приложением службы.

Veterano Cab – ветеранский сервис такси 

Как Украина теряет величайшие умы

Украина теряет тех, от кого зависит ее будущее и, в частности, это происходит из-за коррупции. Ученые, утомленные борьбой со взяточничеством и бюрократией, выезжают за границу.

Ученые массово уезжают за границу

Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Массовое отравление детей в Черкассах Новости Турции
Источник: 24 Канал
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Новости за 13 мая
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