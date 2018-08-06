Топ-5 вредных продуктов, от которых нужно отказаться навсегда

То, что мы едим, влияет не только на фигуру человека, но и на его здоровье. Некоторые продукты могут вредить организму, поэтому от них нужно отказаться раз и навсегда.

Эти 5 продуктов не рекомендуют есть никому, пишет Cosmo.

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Переработанные мясные продукты

К ним можно отнести сосиски, колбасы, замороженные котлеты и другие полуфабрикаты. Все они содержат невероятно большое количество соли, которые способны повысить уровень холестерина и стать причиной болезней сердца и ожирения.

Маргарин

Искусственный жир – не лучший продукт для организма человека. Также в состав маргарина входят трансжиры.

Майонез

Этот продукт является наиболее вредоносными среди всех соусов. Для приготовления домашнего майонеза необходимо лишь масло, соль, специи, а вот в магазинном содержатся различные добавки. Этот продукт способен храниться годами.

Сухие завтраки

В мюслях содержится большое количество сахара и растительного масла для усиления вкуса. Для завтрака они не подходят, да и вообще лучше от них отказаться.

Обезжиренные продукты

Вопреки мнению о том, что обезжиренные продукты нужно есть во время диеты, они оказываются не такими же безопасными для организма. Вместо жира производители добавляют усилители вкуса и химические добавки, которые компенсируют вкус. Тем более, творог с 0% жира – не сыр, а химическое соединение.

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