13:37
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Топ-5 вредных продуктов, от которых нужно отказаться навсегда

250 Читати новину українською
Топ-5 вредных продуктов
Топ-5 вредных продуктов / pinterest.com.au

То, что мы едим, влияет не только на фигуру человека, но и на его здоровье. Некоторые продукты могут вредить организму, поэтому от них нужно отказаться раз и навсегда.

Эти 5 продуктов не рекомендуют есть никому, пишет Cosmo.

Читайте также: 4 запрещенных продукта для фигуры, которые на самом деле можно есть

Переработанные мясные продукты

К ним можно отнести сосиски, колбасы, замороженные котлеты и другие полуфабрикаты. Все они содержат невероятно большое количество соли, которые способны повысить уровень холестерина и стать причиной болезней сердца и ожирения.

Маргарин

Искусственный жир – не лучший продукт для организма человека. Также в состав маргарина входят трансжиры.

Майонез

Этот продукт является наиболее вредоносными среди всех соусов. Для приготовления домашнего майонеза необходимо лишь масло, соль, специи, а вот в магазинном содержатся различные добавки. Этот продукт способен храниться годами.

Сухие завтраки

В мюслях содержится большое количество сахара и растительного масла для усиления вкуса. Для завтрака они не подходят, да и вообще лучше от них отказаться.

via GIPHY

Обезжиренные продукты

Вопреки мнению о том, что обезжиренные продукты нужно есть во время диеты, они оказываются не такими же безопасными для организма. Вместо жира производители добавляют усилители вкуса и химические добавки, которые компенсируют вкус. Тем более, творог с 0% жира – не сыр, а химическое соединение.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук