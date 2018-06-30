Топ-6 идей нежного маникюра на лето 2018: фото
Маникюр – неотъемлемая часть совершенного образа. В летний сезон можно поэкспериментировать даже с нюдовым классическим маникюром, добавив лаконичные простые детали.
Предлагаем варианты нежного маникюра для любителей пастельных, приглушенных цветов, который будет прекрасно смотреться на коротких ногтях.
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Все фото – ELLE
Источник: 24 Канал
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