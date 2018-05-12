ТОП-6 мест в Украине из списка наследия ЮНЕСКО: вы должны это увидеть

64 года назад Украина стала членом ЮНЕСКО. Список мест, которые внесены во всемирное наследие ЮНЕСКО, является фактически путеводителем по миру. Сюда попадает только самое ценное! Поэтому для каждой страны честь, когда ее достопримечательности попадают в список. Какие места в Украине внесены в список ЮНЕСКО – рассказываем далее.

Что такое ЮНЕСКО

ЮНЕСКО – это учреждение при ООН (членом которой Украина стала еще в 1945 году). Организация делает ставку на установление мира во всём мире, улучшение финансового положения самых бедных, межкультурный диалог. Достигают цели с помощью образования, культуры, науки, коммуникации и информации.

Всемирный список наследия ЮНЕСКО – это собрание самых ценных природных и архитектурных мест планеты. Чтобы попасть в список, место должно соответствовать очень строгим требованиям. Поэтому все, что считается наследием ЮНЕСКО, однозначно стоит внимания. Украине тоже есть чем похвастаться! Немало природных и культурных памятников входят во всемирное наследие.

Буковые леса

Где: на запад по Полонинскому хребту к горам Буковские Верхи

Исключительная красота природы

Буковые леса Карпат – это частично гордость Украины, а частично – Словакии. Однако Украине принадлежит аж 70%. Этот естественный объект состоит из 10 отдельных массивов. В общем леса простираются на 185 километров, занимают площадь 77 971,6 га.

Эти леса очень ценны на мировом уровне как образец нетронутых природных комплексов умеренных лесов. Здесь хорошо сохранился генофонд бука лесного.

Объект наследия ЮНЕСКО простирается от Раховских гор и Черногорского хребта в Украине на запад вдольПолонинского хребта к горам Буковские Верхи и Вигорлат в Словакии. Поэтому, если у вас еще нет планов на лето – это прекрасный вариант для эко-отдыха на лоне природы.

Кстати, леса попали в список ЮНЕСКО совсем недавно: в июле 2017 года.

Херсонес Таврический

Где: Крым



Сейчас это историческое чудо оккупировала Россия ...

На территории Украины цивилизованная жизнь кипела еще до нашей эры. Поэтому до нашего времени дошли некоторые памятники старины. Так до сих пор сохранились руины древнегреческого города-государства Херсонеса Таврического. Правда, сейчас украинцы не имеют доступа к своему памятнику архитектуры и истории ... Ведь расположена он в оккупированном Россией Крыму.

В июне 2013 года Херсонес и хора (сельскохозяйственная округа вокруг города) были внесены в мировое наследие ЮНЕСКО. Во время оккупации Крыма в зоне археологического заповедника российские военные выкопали и залили бетоном площадь 250 × 250 м. Этим они разрушили фундаменты усадьбы античных времен.

Резиденция митрополитов Буковины и Далмации

Где: Черновцы

Представьте себе, кто ежедневно приходит сюда на пары

Невероятной красоты архитектурный комплекс из красного кирпича расположен в прекрасном городе Черновцы. С 1963 года является памятником архитектуры национального значения. А в 2011 году комплекс включили в список наследия ЮНЕСКО.

Сейчас в здании – Черновицкий национальный университет. Начали строительство комплекса во второй половине 19 века. По масштабам строительство резиденции не имело аналогов на Буковине. Суммы, потраченные на архитектурный комплекс, просто астрономические. Отдельного внимания заслуживает барочный сад, он является настоящим шедевром.

В университете проводят экскурсии и с радостью ждут гостей. Поэтому, если вы еще не были в Черновцах, время собираться в дорогу.

Ансамбль исторического центра Львова

Где: Львов



Церковь св. Юра

Еще в 1998 году Львов попал в мировое наследие ЮНЕСКО. Причем в список попали не отдельные здания, а сразу вся старая часть города.

Территория исторического центра состоит из 120 га средневековой и ренессансной части города и территории собора св. Юра. Буферная зона составляет около 3000 га. Поэтому туристу есть где разгуляться.

Старый город – это исторически первый район города Льва. Долгое время город ограничивался этой относительно небольшой территорией. Именно здесь кипела политическая, экономическая и культурная жизнь. В конце концов, традиция частично сохранилась: главные события Львова происходят в центре, здесь же расположены все структуры власти.

Церковь Вознесения Господня

Где: с. Ясиня, Раховского района Закарпатской области

Подобных церквей осталось блисько 2 тысяч

Церковь Вознесения Господня или Струковская церковь является одной из многих церквей Украины, которые внесены в список наследия ЮНЕСКО. В список мирового культурного наследия вошли 8 деревянных церквей — 4 из Львовской области, по 2 из Закарпатской и Ивано-Франковской.

Свое место Струковский храм занял в почетном списке в 2013 году. В целом по Украине сохранилось более 2000 деревянных церквей.

Это место силы и красоты. Очень советуем поехать и оценить мастерство наших предков. Для возведения святыни не использовано ни одного гвоздя.

Киево-Печерская Лавра

Где: Киев



Пока что Лавра принадлежит МП

Киево-Печерская Лавра – это монастырский комплекс, который является одним из крупнейших христианских центров-святынь в Украине. Принадлежит Московскому патриархату. Хотя есть надежды, что в ближайшем будущем перейдет к Киевскому патриархату.

Основан Монастырный комплекс в 1051 году! В настоящее время территория была за пределами города. Внесена в список ЮНЕСКО в 1994 году. Тогда же всемирным культурным наследием признали Софиевский собор.

Здесь есть на что посмотреть. Пройтись всеми храмами и территориям, подняться на колокольню и спуститься в пещеры. Среди минусов, администрация комплекса действует в интересах Московского патриархата. А потому не ждите обслуживания на государственном языке, большая часть информации во время экскурсий является искаженной, также вас ждет преклонение перед русскими царями и распространение советских мифов ...

Это лишь незначительная часть памятников Украины, которые входят в список мирового наследия ЮНЕСКО. Кроме того, есть ряд мест, которые находятся на рассмотрении. Нам есть чем гордиться!