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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Топ-6 мифов о здоровом образе жизни, в которые верит большинство

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Топ-6 мифов о здоровом образе жизни
Топ-6 мифов о здоровом образе жизни / zivotistil.rtl.hr

В последнее время здоровый образ жизни стал трендом, но многие представления о нем – это просто мифы. Ведь не все действия и привычки помогают укрепить здоровье.

Завтрак – самый важный прием пищи. Завтракать нужно обязательно, но если после пробуждения аппетит отсутствует, принимать пищу через "не хочу" – неправильно, передает Ukrhealth.

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"Ужин отдай врагу". Популярная поговорка призывает не есть по вечерам. Но ученые подчеркивают – постоянный отказ от еды вечером способствует замедлению обмена веществ и может привести к серьезному снижению уровня сахара в крови. Кроме того, люди, которые не ужинают, съедают больше еды утром и в обед.

Углеводы и белки не перевариваются вместе. На самом деле это не так – можно одновременно употреблять белки и углеводы, так как за их переработку отвечают разные отделы желудочно-кишечного тракта. Организм от природы обеспечен механизмами, которые позволяют ему получить максимум пользы от полученной пищи.

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Ежедневные тренировки. Интенсивные спортивные тренировки не должны превышать 5 часов в неделю, иначе постоянное физическая нагрузка создаст риск подорвать сердце.

Чем больше потеете, тем сильнее худеете. На самом деле количество пота не сказывается на эффективности тренировок или сжигании калорий в сауне. Это подтверждают исследования ученых.

Бег полезен для всех. Передозировка бегом может вызвать утолщение стенок сердца и окислительный стресс. Поэтому не слишком увлекайтесь – бегать нужно не более 30-50 минут в день. Кроме того, бег может быть опасным для нетренированных людей с большой массой тела и для тех, у кого есть асимметрия стоп.

via GIPHY

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Медицина
Источник: 24 Канал
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