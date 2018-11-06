Топ-6 популярных продуктов, которые серьезно вредят окружающей среде

Есть продукты, в составе которых содержатся опасные соединения. Кроме того, для выращивания любимых фруктов уничтожают гектеры лесов, наносится серьезный удар по климату.

1. Солнцезащитные кремы вредят коралловым рифам и жителям водной стихии, передает ВВС. Такие средства содержат 10 токсичных химических ингредиентов, которые опасны для живых организмов.

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2. Из-за распространения противозачаточных таблеток может уменьшиться население Земли. А еще гормон этинилэстрадиол (синтетический вариант эстрогена), который содержится в препаратах, может влиять на поведение и генетику.

3. На выращивание только одного авокадо идет аж 272 литра воды, что может негативно отразиться на регионах, где его выращивают. В частности, может привести к засухе.

4. Еще один популярный фрукт – ананас. Для его выращивания только в Коста-Рике вырубили тысячи гектаров лесов. Были даже зафиксированы случаи, когда целый лес уничтожали в течение одной ночи. Кроме того, для выращивания ананасов используют много пестицидов.

5. Для производства пальмового масла, которое содержится в шампунях, помаде, зубной пасте, средствах для мытья посуды, шоколаде, мороженом и печенье, также вырубают тысячи гектаров тропических лесов, вместо которых насаживают пальмы. Это влияет на изменение климата и разрушает среду обитания отдельных видов животных.

6. Освежители воздуха обычно содержат лимонен (химическое вещество, которое придает изделиям цитрусовый аромат). Когда лимонен вступает в реакцию с озоном, то начинает образовываться формальдегид, ежедневное вдыхание которого может вызвать заболевание астмой.

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