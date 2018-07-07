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ТОП-6 повседневных дел, которые вредят позвоночнику

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ТОП-6 повседневных дел, которые вредят позвоночнику
ТОП-6 повседневных дел, которые вредят позвоночнику / 24apteka.com.ua

За состоянием позвоночника важно следить в любом возрасте, ведь на нем в буквальном смысле все держится. Но немало повседневных дел может нанести серьезный вред позвоночнику.

Одним из ежедневных занятий является мытье посуды, именно тогда тело человека, обычно, находится в полусогнутом состоянии, а руки постоянно напряжены, передает 24apteka.

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В такой позе межпозвоночные диски грудного отдела быстро перетираются, от чего возникает боль между лопатками. Чтобы этого избежать, ополаскивая посуду подставьте под колено стул – это снизит давление на диски.

via GIPHY

Нечто похожее происходит с позвоночником во время мытья пола – спина напряжена, ноги также, во время этого приходится поднимать тяжелые предметы, например, ведро с водой. Специалисты рекомендуют отказаться от мытья полов руками и тряпкой, лучше используйте швабру или щетку для пола.

Также на позвоночник идет немалая нагрузка, когда вы несете пакеты из супермаркета. Чтобы не навредить позвоночнику, важно поднимать тяжелые пакеты на согнутых коленях. Нести сумки с продуктами можно, но только равномерно распределив их в обеих руках.

Во время шнурования обуви опять же страдают межпозвоночные диски. Рекомендуется шнуровать ботинки в положении сидя, а не полусидя на полу или стоя в наклоне.

via GIPHY

Носить рюкзак тоже нужно правильно – на оба плеча, равномерно распределяя нагрузку. Лямки должны быть широкими и мягкими, тогда они лучше будут амортизировать и снизят нагрузку на шею и позвоночник.

Доставать тяжелые вещи сверху надо осторожно – во время этого позвоночник растягивается и когда тяжелая коробка уже в руках, опять же страдают диски. Чтобы этого избежать – используйте стул, чтобы сократить растяжение позвоночника до минимума.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровье Здоровая жизнь Гигиена
Источник: 24 Канал
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