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      Топ-6 предприятий, которые не выплачивают украинцам зарплаты вовремя

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      Милованов назвал самых активных должников по выплате зарплат / 24 канал

      В Минэкономики определили 6 предприятий, которые являются крупнейшими должниками по выплате заработных плат. Это: Сумское машиностроительное производственное объединение, "Азовобщемаш", "Энергосталь", "Научный институт Квант", Завод имени Макарова и шахта "Краснолиманская".

      Про крупнейших должников по оплате труда сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

      Читайте также: Милованов просит у общества позволить платить высокие зарплаты госслужащим

      Мы идентифицировали тридцать крупнейших должников заработных плат среди предприятий. Назвову Топ-6,
      – отметил Милованов.

      Шесть предприятий, которые не выплачивают вовремя зарплаты:

      • Сумское машиностроительное производственное объединение;
      • "Азовобщемаш";
      • "Энергосталь";
      • "Научный институт Квант";
      • Завод имени Макарова;
      • шахта "Краснолиманская".

      По словам министра экономики, часть из них частные, а часть – государственные.

      "В государственном предприятии "Энергосталь" у нас конфликт с директором. Я его пытаюсь уволить уже несколько месяцев и дела уже в судах", – добавил Милованов.

      Он также анонсировал проведение совещаний с руководством проблемных предприятий. И отметил, что на них фирмы должны предложить свой план решения проблемы.

      Обратите внимание! В Минэкономики определили 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Тимофей Милованов – новости Зарплата Министерство экономического развития и торговли
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