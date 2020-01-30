Топ-6 предприятий, которые не выплачивают украинцам зарплаты вовремя

В Минэкономики определили 6 предприятий, которые являются крупнейшими должниками по выплате заработных плат. Это: Сумское машиностроительное производственное объединение, "Азовобщемаш", "Энергосталь", "Научный институт Квант", Завод имени Макарова и шахта "Краснолиманская".

Про крупнейших должников по оплате труда сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

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Мы идентифицировали тридцать крупнейших должников заработных плат среди предприятий. Назвову Топ-6,

– отметил Милованов.

Шесть предприятий, которые не выплачивают вовремя зарплаты:

Сумское машиностроительное производственное объединение;

"Азовобщемаш";

"Энергосталь";

"Научный институт Квант";

Завод имени Макарова;

шахта "Краснолиманская".

По словам министра экономики, часть из них частные, а часть – государственные.

"В государственном предприятии "Энергосталь" у нас конфликт с директором. Я его пытаюсь уволить уже несколько месяцев и дела уже в судах", – добавил Милованов.

Он также анонсировал проведение совещаний с руководством проблемных предприятий. И отметил, что на них фирмы должны предложить свой план решения проблемы.

Обратите внимание! В Минэкономики определили 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации.