Топ-6 предприятий, которые не выплачивают украинцам зарплаты вовремя
В Минэкономики определили 6 предприятий, которые являются крупнейшими должниками по выплате заработных плат. Это: Сумское машиностроительное производственное объединение, "Азовобщемаш", "Энергосталь", "Научный институт Квант", Завод имени Макарова и шахта "Краснолиманская".
Про крупнейших должников по оплате труда сообщил министр экономики Тимофей Милованов.
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Мы идентифицировали тридцать крупнейших должников заработных плат среди предприятий. Назвову Топ-6,
– отметил Милованов.
Шесть предприятий, которые не выплачивают вовремя зарплаты:
- Сумское машиностроительное производственное объединение;
- "Азовобщемаш";
- "Энергосталь";
- "Научный институт Квант";
- Завод имени Макарова;
- шахта "Краснолиманская".
По словам министра экономики, часть из них частные, а часть – государственные.
"В государственном предприятии "Энергосталь" у нас конфликт с директором. Я его пытаюсь уволить уже несколько месяцев и дела уже в судах", – добавил Милованов.
Он также анонсировал проведение совещаний с руководством проблемных предприятий. И отметил, что на них фирмы должны предложить свой план решения проблемы.
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