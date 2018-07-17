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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Топ-6 упражнений для стройной фигуры от личного тренера Шакиры: видеоурок

41 Читати новину українською
Как сбросить лишние килограммы: упражнения для стройной фигуры
Как сбросить лишние килограммы: упражнения для стройной фигуры / Фото из соцсетей

Популярная колумбийская певица Шакира в 41 год может похвастаться идеальными формами. А все потому, что звезда упорно тренируется в спортивном зале под пристальным контролем ее тренера.

В интервью западным СМИ Шакира открыла свой секрет стройности. Звездная мама двоих детей тщательно следит за своим питанием. По совету тренера, она ест 5 – 6 раз в сутки, однако маленьким порциями. Рацион Шакиры наполнен овощами, фруктами, и белковыми продуктами.

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И одним питанием певица не ограничивается. Шакира упорно тренируется со своим личным тренером Анной Кайзер.

Фитнес-наставник певицы поделилась секретом, какие упражнения помогут получить стройную фигуру. Для этого несколько раз в неделю нужно повторять 6 упражнений, которые являются наиболее эффективными в борьбе с лишними килограммами. Анна Кайзер продемонстрировала их в коротком видео, которое опубликовала на странице своего блога.

 

Кроме этого, фитнес-тренер опровергла все нарекания молодых мам, которые уверяли, что совместить занятия спортом с уходом за ребенком невозможно. Анна Кайзер на собственном примере показала несколько упражнений, в которых малыш тоже участвует.

 

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Фитнес Шакира
Источник: 24 Канал
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