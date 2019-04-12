ТОП-7 экспортеров куриных яиц: "Авангард" Олега Бахматюка снова стал лидером

Украинские производители значительно увеличили экспорт куриных яиц. За последние два года отечественные производители более чем вдвое увеличили свои показатели по поставкам на внешние рынки.

ТОП-7 компаний-экспортеров куриного яйца за 2018 год по версии Latifundist.com возглавил "Авангард", крупнейший в Европе производитель яиц и продуктов из них.

Рейтинг составлен по данным "Союза птицеводов Украины", который отметил существенный рост экспорта украинских яиц за последние два года. Если в 2016 году страна продала за границу почти 850 млн шт. яиц, то в 2018 году – 1,79 млрд шт. Увеличение экспортных поставок связано как с ростом производства яиц, так и с открытием новых рынков сбыта. По официальной статистике, промышленное производство куриных яиц в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 6,4% – до 8,9 млрд шт. Лидером среди экспортеров с большим отрывом отмечен агрохолдинг "Авангард" бизнесмена Олега Бахматюка, который в Украине продает куриные яйца под торговой маркой "Квочка". Доля "Авангарда" в экспорте яиц составляет 46,7%.

В "Союзе птицеводов Украины" отметили, что в 2018 году наши компании получили разрешение для экспорта яиц в Черногорию, Сербию, Гонконг, Сингапур. Для поставок яичных продуктов – в Черногорию, Сербию, Гонконг, Сингапур, Марокко, Филиппины. По данным Госстата, в прошлом году страна продала за границу 107,5 тыс. т яиц, что на 21% больше, чем в 2017 году (88,6 тыс. т). В денежном эквиваленте экспорт яиц в 2018-м вырос на 37%, до $ 94,1 млн ($ 68,9 млн в 2017 году).

Тройка основных покупателей украинских яиц в прошлом году осталась такой же, как и в 2017-м: ОАЭ ($ 34,5 млн), Ирак ($ 19 млн) и Катар ($ 9,7 млн). К слову, импорт яиц сократился на 40%: с 5,7 тыс. т в 2017 году до 3,4 тыс. т в 2018 году. В деньгах снижение составило 32,5% – $ 13,1 млн против $ 19,4 млн в 2017 году.

Ранее портал AgroPolit.com опубликовал свой рейтинг ТОП-9 компаний-экспортеров куриного яйца за 2018 год. Его также возглавил "Авангард" бизнесмена Олега Бахматюка, который уже много лет остается безоговорочным лидером по экспорту яиц и яичных продуктов в Украине.

Крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине, "Авангард" (AVANGARDCO IPL), входит группу компаний "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка. В состав компании входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон для подращивания молодняка, 6 комбикормовых завода, 3 склада длительного хранения яйца, 2 птицекомплекса полного цикла "Авис" и "Чернобаевское", а также завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Яйца и яичные продукты компании соответствуют требованиям стандарта "Халяль" и разрешены для экспорта в Европейский Союз.