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      ТОП-7 экспортеров куриных яиц: "Авангард" Олега Бахматюка снова стал лидером

      13 Читати новину українською
      "Авангард"
      "Авангард"

      Украинские производители значительно увеличили экспорт куриных яиц. За последние два года отечественные производители более чем вдвое увеличили свои показатели по поставкам на внешние рынки.

      ТОП-7 компаний-экспортеров куриного яйца за 2018 год по версии Latifundist.com возглавил "Авангард", крупнейший в Европе производитель яиц и продуктов из них.

      Рейтинг составлен по данным "Союза птицеводов Украины", который отметил существенный рост экспорта украинских яиц за последние два года. Если в 2016 году страна продала за границу почти 850 млн шт. яиц, то в 2018 году – 1,79 млрд шт. Увеличение экспортных поставок связано как с ростом производства яиц, так и с открытием новых рынков сбыта. По официальной статистике, промышленное производство куриных яиц в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом выросло на 6,4% – до 8,9 млрд шт. Лидером среди экспортеров с большим отрывом отмечен агрохолдинг "Авангард" бизнесмена Олега Бахматюка, который в Украине продает куриные яйца под торговой маркой "Квочка". Доля "Авангарда" в экспорте яиц составляет 46,7%.

      В "Союзе птицеводов Украины" отметили, что в 2018 году наши компании получили разрешение для экспорта яиц в Черногорию, Сербию, Гонконг, Сингапур. Для поставок яичных продуктов – в Черногорию, Сербию, Гонконг, Сингапур, Марокко, Филиппины. По данным Госстата, в прошлом году страна продала за границу 107,5 тыс. т яиц, что на 21% больше, чем в 2017 году (88,6 тыс. т). В денежном эквиваленте экспорт яиц в 2018-м вырос на 37%, до $ 94,1 млн ($ 68,9 млн в 2017 году).

      Тройка основных покупателей украинских яиц в прошлом году осталась такой же, как и в 2017-м: ОАЭ ($ 34,5 млн), Ирак ($ 19 млн) и Катар ($ 9,7 млн). К слову, импорт яиц сократился на 40%: с 5,7 тыс. т в 2017 году до 3,4 тыс. т в 2018 году. В деньгах снижение составило 32,5% – $ 13,1 млн против $ 19,4 млн в 2017 году.

      Ранее портал AgroPolit.com опубликовал свой рейтинг ТОП-9 компаний-экспортеров куриного яйца за 2018 год. Его также возглавил "Авангард" бизнесмена Олега Бахматюка, который уже много лет остается безоговорочным лидером по экспорту яиц и яичных продуктов в Украине.

      Крупнейший производитель яиц и сухих яичных продуктов в Украине, "Авангард" (AVANGARDCO IPL), входит группу компаний "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка. В состав компании входят 19 птицефабрик, 3 инкубатора, 10 зон для подращивания молодняка, 6 комбикормовых завода, 3 склада длительного хранения яйца, 2 птицекомплекса полного цикла "Авис" и "Чернобаевское", а также завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз". Яйца и яичные продукты компании соответствуют требованиям стандарта "Халяль" и разрешены для экспорта в Европейский Союз.

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      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
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