Топ-7 мифов о шизофрении, в которые не стоит верить

Такое психическое заболевание как шизофрения характеризуется расстройством мыслительных процессов, и раздвоение личности здесь ни при чем.

Многие распространенные утверждения о проявлениях шизофрении являются ложными, передает Lifehacker.



1. Шизофрения – это НЕ раздвоение личности, ведь человек чувствует себя собой, единым и неделимым.



А вот психический сбой, который разделяет личность человека на несколько, называется дисоциативним расстройством личности и это совсем другое нарушение.

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В сознании больного шизофренией нарушены логические связи, поэтому мысли и идеи в голове легко уживаются и противоречат друг другу.

2. Шизофреники НЕ склонны к насилию и вообще безопасны. Они преимущественно нерешительные и пассивные. Это связано с упомянутыми выше нарушениями логических связей. Больному человеку сложно выстроить даже коротенький план агрессии.



Не стоит забывать, что от шизофреников можно ожидать непредсказуемых действий и вспышек ярости. Но чаще всего это связано с сопутствующими расстройствами, в частности, глубокими психическими травмами или злоупотреблением алкоголя, наркотиков.



3. Шизофрения НЕ может развиться только из-за пережитого сильного стресса. К развитию этого психического заболевания приводит множество причин, которые наложились:



- генетическая предрасположенность;

- влияние вирусов;

- индивидуальные особенности мозга и некоторые сбои в его развитии;

- нехватка питания до рождения;

- проблемы во время родов;

- психосоциальные факторы.

Кроме того, заболеть может лишь тот, кто к этому склонен.



4. Шизофрения НЕ всегда передается через генетику. Она может увеличивать риск развития шизофрении, но это нельзя считать закономерностью.



5. Люди с шизофренией НЕ глупее, чем другие. Да, у них есть проблемы с логикой, концентрацией внимания и памятью, но уровень умственного развития шизофреника может дать фору многим здоровым людям.



6. Люди с шизофренией НЕ ленивые и неопрятные. Некоторым сложно заботиться о себе – им иногда требуется помощь в вещах, которые другим кажутся обыденными.



7. Шизофрения лечится. Существуют эффективные терапевтические и медикаментозные методы коррекции. При своевременной терапии около 25% больных шизофренией излечивают, еще 50% наблюдают значительное улучшение симптомов, что позволяет им жить полноценной жизнью.

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