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Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка

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Топ-7 мифов о здоровье от Супрун
Топ-7 мифов о здоровье от Супрун / 24 Канал

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает развенчивать наиболее распространенные мифы о здоровье. "Здоровье 24" подготовило свежую подборку интересных медицинских фактов.

Редакция "Здоровье 24" собрала свежую подборку самых распространенных ошибочных представлений украинцев о здоровье от Ульяны Супрун и Министерства здравоохранения.

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1. Что на самом деле необходимо делать при ожогах
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заверила, что лечить ожоги растительным маслом, сметаной или листьями алоэ нельзя.

2. Супрун развенчала миф о профилактике опасных паразитов
Во время старта сезона свежих овощей, фруктов, прогулок на природе и игр с домашними животными возрастает опасность заразиться гельминтами, или же более известными всем глистами.

3. "Сидеть на холодном нельзя": Супрун рассказала правду о навеянном представлении
Сидение на холодной поверхности не приводит к воспалению мочевого пузыря (цистита).

4. "Вырастут усы": Супрун развеяла "страшные" мифы о популярных препаратах
Ульяна Супрун рассказала правду и выдумки о применении гормональных контрацептивов и рассказала – для чего их может назначать врач.

5. Популярного диагноза не существует, – Супрун развенчала еще один миф
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о популярном диагнозе – дисбактериозе.              

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6Можно ли хрустеть пальцами: Супрун дала объяснения
Медики не имеют убедительных доказательств связи между похрустыванием суставов и артритом.                                        

7. Известного диагноза не существует, – Супрун развенчала миф современности
Популярного диагноза, который назначают пациентам – остеохондроз – не существует в медицинской практике в Украине. Он стоит в списке вместе с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией.

Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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