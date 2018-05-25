Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает развенчивать наиболее распространенные мифы о здоровье. "Здоровье 24" подготовило свежую подборку интересных медицинских фактов.

Редакция "Здоровье 24" собрала свежую подборку самых распространенных ошибочных представлений украинцев о здоровье от Ульяны Супрун и Министерства здравоохранения.

Читайте также: Идеальной осанки не существует, – ученые

1. Что на самом деле необходимо делать при ожогах

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заверила, что лечить ожоги растительным маслом, сметаной или листьями алоэ нельзя.

2. Супрун развенчала миф о профилактике опасных паразитов

Во время старта сезона свежих овощей, фруктов, прогулок на природе и игр с домашними животными возрастает опасность заразиться гельминтами, или же более известными всем глистами.

3. "Сидеть на холодном нельзя": Супрун рассказала правду о навеянном представлении

Сидение на холодной поверхности не приводит к воспалению мочевого пузыря (цистита).

4. "Вырастут усы": Супрун развеяла "страшные" мифы о популярных препаратах

Ульяна Супрун рассказала правду и выдумки о применении гормональных контрацептивов и рассказала – для чего их может назначать врач.

5. Популярного диагноза не существует, – Супрун развенчала еще один миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о популярном диагнозе – дисбактериозе.

Читайте также: Топ-7 мифов о здоровье: правда по версии Супрун

6. Можно ли хрустеть пальцами: Супрун дала объяснения

Медики не имеют убедительных доказательств связи между похрустыванием суставов и артритом.

7. Известного диагноза не существует, – Супрун развенчала миф современности

Популярного диагноза, который назначают пациентам – остеохондроз – не существует в медицинской практике в Украине. Он стоит в списке вместе с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией.