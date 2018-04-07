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Топ-7 мифов о здоровье: правда по версии Супрун

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Мифы о здоровье, которые развенчала Супрун
Мифы о здоровье, которые развенчала Супрун / 24 Канал

К и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун можно относиться по-разному. Однако именно эта женщина со своей командой пытается сделать украинскую медицину современной. Они развенчивают мифы о здоровье, которые сидят в наших головах еще со времен Советского Союза и не имеют ничего общего с реальностью. От флюорографии до пробы Манту.

Редакция 24 Канала собрала самые распространенные ошибочные представления украинцев о здоровье и объяснения новой команды Минздрава, как все на самом деле. Вредна ли вакцинация, нужно ли каждые два года делать флюорографию, что в конце концов на самом деле полезно есть? Все секреты здоровья.

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Не есть после 18

Все мы с детства знаем, что есть после 18 вредно. Однако, этот миф не соответствует истине. Стоит не есть за 3 часа до сна. А поскольку современные люди редко ложатся в 21, не есть после 18 не только не полезно, но и вредно. Когда вы голодны и утоляете голод, метаболизм замедляется и в итоге вы наберете лишние килограммы. Вот простые шаги здорового питания от Минздрава:

  • никогда не пропускайте завтрак;

  • ужинайте не меньше чем за 3 часа до сна;

  • откажитесь от вредных трансжиров;

  • ешьте много овощей и фруктов;

  • пейте обычную воду без вкуса и примесей;

  • ешьте меньше обработанных продуктов, в которых много соли и жира.

Супрун
Правила здорового питания очень просты

Как видите, все очень просто и лежит на поверхности. Время взяться за голову и привести свою тарелку питания в порядок. Ведь еда очень влияет на наш внешний вид и самочувствие.

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Не мочить Манту

Помните со школьных лет красное пятнышко на руке, которое нельзя мочить? Речь идет о пробе Манту, которой проверяют, не болен ли организм туберкулезом. Все мы знали, что мочить Манту строго-настрого нельзя! Однако и.о. министра опровергла эту истину.

"Я заметила, что многие украинцы считают наоборот: будто вода на коже может повлиять на реакцию организма, папула от инъекции увеличится, и результат пробы ложно покажет, что человек инфицирован. Это не так", – рассказала Супрун.

Флюорография – необходима всем

Всем взрослым украинцам каждые два года приходилось делать флюорографическое обследование. Без него было нереально устроиться на новую работу (особенно, государственную), учиться в вузах, попасть на партнерские роды отцу, и тому подобное. Однако новая команда Минздрава заявила, что проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез является недейственным способом.

По словам главы Минздрава, флюорография позволяет обнаружить только развитые формы заболевания. На ранней стадии флюорография не покажет заболевание.

К тому же, флюорографические обследования редко проходят люди, у которых повышенный риск подхватить туберкулез. Как известно, болезнь развивается чаще у людей из незащищенных слоев населения, из-за стрессов и плохого питания.

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Есть два варианта, как выявляют туберкулез в цивилизованных странах:

  1. На осмотре у семейного врача (или терапевта или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.

  2. Если врач видит необходимость – он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни уже через два часа, и пациент сможет начать лечиться.

Диагноз "вегето-сосудистая дистония"

Украинские медики зачастую ставят пациентам диагноз "вегето-сосудистая дистония". Но в международной медицине не существует такого диагноза!

Если пациенту врач пишет в медицинской карточке "ВСД" и отправляет пить витамины и легкие успокоительные, это означает, что буквально "сливает" настоящую проблему. Поэтому остерегайтесь таких врачей,
– подчеркнули в Минздраве.

Супрун Уляна
Убегайте от врача, который ставит диагноз ВСД

Человек может перерасти аутизм

Ульяна Супрун выделила 5 распространенных мифов в отношении людей, которые болеют аутизмом. Если коротко: эти люди, как и другие, хотят и стремятся заводить друзей; они имеют эмоции и способны их выражать; аутизм невозможно перерасти, это часть личности; аутизм не связан с воспитанием; нет четкого перечня поведения людей с аутизмом, у каждого свои особенности.

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В целом люди с аутизмом такие же, как и другие люди. К ним стоит проявлять внимание и заботу, но быть готовым к тому, что они будут более закрыты.

У эпилептика может запасть язык

Все мы бываем свидетелями эпилептических приступов. Очень важно уметь помочь человеку, у которого случился такой приступ. Но для этого стоит забыть о распространенных мифах.

Например, язык не может запасть физически. Человеку не надо класть в рот никакие предметы. Достаточно перевернуть человека на бок и положить что-то мягкое под голову. Приступ нельзя останавливать, он должен пройти сам.

Перекись водорода – прекрасный атисептик

Перекись водорода. Ею традиционно в Украине обрабатывают раны. Однако, нет клинических подтверждений эффективности такого антисептика. Йод и зеленка, по словам и.о. министра, эффективны. Но в цивилизованном мире уже давно используют более современные и эффективные антисептики:

  • йодсодержащие антисептики (Повидон-йод);

  • хлоргексидин 0,05%-раствор;

  • этиловый спирт с 70% концентрацией.

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Супрун отметила: перед тем, как обрабатывать рану, промойте ее под проточной водой. Затем нанесите обеззараживающее средство и наложите стерильную повязку или пластырь.

Не верьте мифам, доверяйте квалифицированным медикам, читайте современные исследования и будьте здоровы.

Автор: Настя Сукач
Теги: Новости Украины LifeStyle Здоровая жизнь Ульяна Супрун Публикации Министерство здравоохранения Украины Здоровое питание Статьи
Источник: 24 Канал
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