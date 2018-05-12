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Топ-7 самых горячих образа звезд на вечеринке в Каннах

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Топ-7 самых горячих образа звезд на вечеринке в Каннах
Топ-7 самых горячих образа звезд на вечеринке в Каннах / Фото из соцсетей

Очередной день Каннского фестиваля отметился роскошной вечеринкой Chopard. Звезды тщательно подбирали наряды для светского мероприятия, которые подчеркнули аппетитные формы селебритиз.

Популярные модели, актрисы и певицы посетили фешенебельную вечеринку Chopard. Скромные и яркие, роскошные и прозрачные, пикантные и смелые – такие наряды примерили голливудские знаменитости.

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Вечеринку ежегодно организовывает ювелирный бренд Chopard. Среди приглашенных гостей в 2018 году были знаменитости, которые посетили Каннский кинофестиваль. В частности, модели Ирина Шейк, Изабель Гулар, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Эльза Госк, Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер. Манекенщицы, которые привыкли демонстрировать красоту своего тела, засветили на вечеринке довольно пикантные "луки".

Победителем самого сексуального образа можно считать звезду реалити-шоу Кендалл Дженнер, которая появилась на светском мероприятии в "голом" платье. Модель не надела белье под прозрачное платье и засветила пышную грудь.

Кендалл Дженнер

 

Допис, поширений Blog Da Rai (@blograi)

Сайт "24" подобрал самые смелые образы актрис и манекенщиц на вечеринке Chopard-2018.

 

Ирина Шейк

 

Стелла Маквелл

 

Ельза Госк

 

Сара Сампайо

 

Джоан Смоллс

 

Melanin Magic @jastookes

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls)

 

Марион Котияр


Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/look/redcarpet/82353-kanny-2018-kendall-dzhenner-irina-sheyk-marion-kotiyyar-na-vecherinke-chopard.html

Теги: Мода LifeStyle Каннский кинофестиваль
Источник: 24 Канал
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