Топ-7 самых горячих образа звезд на вечеринке в Каннах

Очередной день Каннского фестиваля отметился роскошной вечеринкой Chopard. Звезды тщательно подбирали наряды для светского мероприятия, которые подчеркнули аппетитные формы селебритиз.

Популярные модели, актрисы и певицы посетили фешенебельную вечеринку Chopard. Скромные и яркие, роскошные и прозрачные, пикантные и смелые – такие наряды примерили голливудские знаменитости.

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Вечеринку ежегодно организовывает ювелирный бренд Chopard. Среди приглашенных гостей в 2018 году были знаменитости, которые посетили Каннский кинофестиваль. В частности, модели Ирина Шейк, Изабель Гулар, Сара Сампайо, Стелла Максвелл, Эльза Госк, Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер. Манекенщицы, которые привыкли демонстрировать красоту своего тела, засветили на вечеринке довольно пикантные "луки".

Победителем самого сексуального образа можно считать звезду реалити-шоу Кендалл Дженнер, которая появилась на светском мероприятии в "голом" платье. Модель не надела белье под прозрачное платье и засветила пышную грудь.

Кендалл Дженнер

Допис, поширений Blog Da Rai (@blograi) 12 Тра 2018 р. о 10:43 PDT

Сайт "24" подобрал самые смелые образы актрис и манекенщиц на вечеринке Chopard-2018.

Ирина Шейк

Допис, поширений користувачем @fashionlifestyle_n 12 Тра 2018 р. о 10:41 PDT

Стелла Маквелл

Допис, поширений Elizabeth Sulcer (@elizabethsulcer) 11 Тра 2018 р. о 7:13 PDT

Ельза Госк

Допис, поширений The Key To Fashion (@thekeytofashiion) 11 Тра 2018 р. о 6:56 PDT

Сара Сампайо

Допис, поширений LUSO-MODA ️ (@lusomoda) 12 Тра 2018 р. о 10:38 PDT

Допис, поширений Sara Fans Chile (@sarasampaiochile) 12 Тра 2018 р. о 7:41 PDT

Джоан Смоллс

Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls) 12 Тра 2018 р. о 2:22 PDT

Melanin Magic @jastookes Допис, поширений Joan Smalls (@joansmalls) 12 Тра 2018 р. о 5:27 PDT

Марион Котияр



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