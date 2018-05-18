Топ-8 фактов об изготовлении искусственного мяса, которые поражают

Технологии не стоят на месте, поэтому ученые ежегодно публикуют революционные проекты, в которые сложно поверить. В частности, ученые создали 2 способа для выращивания мяса в лабораториях.

Ученые утверждают, что через 30 лет люди будут потреблять мясо на 73% больше, чем сейчас. Поэтому они создали механизм, как изготавливать этот продукт без убийства животного. Business Views обнародовал топ-8 фактов о революционном питании, которые поражают.

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Способы изготовления искусственного мяса



Изготовление искусственного мяса

Искусственное мясо можно получить путем синтеза клеток животного. Так, компания Mosa Meat может создать 20 тысяч тонн продукта только из одной клетки.



Другой метод – вегетарианский, так как для создания мяса используются растения. В частности, ученые определили, что из растительных протеинов можно вывести искусственный заменитель мяса, который на вкус как настоящий продукт благодаря имитаторами вкуса. Для технологии используют пшеницу, печеный картофель, кокосовое масло и комплексные соединения, входящие в состав гемоглобина.

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Стоимость нового продукта

Искусственное мясо будет не намного дороже обычного. Так, сейчас килограмм продукта из лаборатории стоит 80 долларов. За 4 года цена уже уменьшилась в 4 раза, поэтому со временем искусственное мясо может сравниться в цене с натуральным. Ученые подозревают, что на это понадобится 5 – 10 лет.

Вкус искусственного мяса не будет отличаться от настоящего

Первые образцы искусственного мяса, представленные в 2013 году, существенно отличались от современных. Тогда все люди, которые участвовали в эксперименте, сумели указать на продукт из пробирки. Однако сейчас технология все больше совершенствуется, поэтому потребители, которые не являются экспертами в этом вопросе, не способны определить на вкус или вид искусственное мясо.



В то же время 79% американцев уверены, что такое революционное питание не принесет пользы человечеству, а вкусовые свойства продукта утратятся.

Ресурсы на производство

По словам ученых, 18% от всех атмосферных выбросов приходится на животноводство. Такие показатели являются большими, чем в транспортной сфере. В общем животноводство генерирует около 40% отходов сельского хозяйства. Кроме этого, отрасль занимает 30% земельных участков и треть пресной воды. Поэтому ученые утверждают, что для производства искусственного мяса требуется меньше ресурсов.

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Рациональность и экологичность

Производство искусственного продукта поможет сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 90%, а использование земли – на 99%. Такие данные приводят производители искусственного мяса. Итак, лабораторное создание продукта является более экологичным. В то же время при производстве искусственного мяса будет тратиться на 45% электроэнергии меньше, чем при традиционном.

Эффективность

Изготовление искусственного мяса является более эффективным. При этом производство также включает выпас, откорм и забой животных. Поэтому обычным фермерам будет сложно конкурировать с учеными. Поэтому уже сейчас Американская ассоциация скотоводов начала бить тревогу, требуя вписать в документы, мясо – это продукт, полученный исключительно путем традиционного выращивания.

Рынок сбыта продукта

Ученые уже прогнозируют, что через 25 лет 20% мяса на рынке будет искусственным. Этот показатель ежегодно будет расти. Впервые продукт попадет на мировые прилавки в 2021 году. Сейчас в развитие этой идеи инвестируют 71 бизнесмен, а суммарный капитал составляет 1,9 триллиона долларов.

В Украину не будут поставлять искусственное мясо

Украина не имеет условий для сбыта искусственного мяса, убеждены эксперты. Так, в государстве есть достаточное количество доступного и качественного мяса. Поэтому искусственный продукт будет слишком дорогим для людей, что сделает его нерентабельным на рынке.