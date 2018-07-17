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Топ-8 фруктов и ягод с наибольшим содержанием сахара

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Топ-8 фруктов с наибольшим содержанием сахара
Топ-8 фруктов с наибольшим содержанием сахара / besthqwallpapers.com

Некоторые ягоды и фрукты можно назвать "сахарными бомбами", которые содержат много глюкозы, фруктозы и сахарозы. Поэтому тем, кто страдает сахарным диабетом и придерживается диеты, следует ограничить потребление некоторых сочных плодов.

Как известно, природные сахара, которые содержатся во фруктах и ягодах, не столь опасными, как рафинированный сахар, передает 24apteka.

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Ведь благодаря содержанию клетчатки, пектина и других полезных веществ, они не так быстро повышают уровень глюкозы в крови.

1. Виноград употребляют для профилактики возрастных заболеваний, он имеет много антиоксидантов, витамины С и В. Но только одна чашка содержит 23 г сахара.

Одна чашка винограду містить 23 г цукру
Одна чашка винограда содержит 23 г сахара

 

2. Еще один сладкий фрукт – вишня, котрая содержат клетчатку и витамин С. Хотя она и кислые, но одна чашка содержит 20 г сахара.

3. Яблоко тоже богато витаминами, пищевыми волокнами и минеральными веществами. Но лишь одно яблоко в среднем имеет 19 г простых сахаров.

4. Ананасы содержат витамин С, магний и марганец, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Одна чашка нарезанных колец ананаса содержит 16 г сахара.

Одна чашка ананасу містить 16 г цукру
Одна чашка ананаса содержит 16 г сахара

 

5. Черника может помочь снизить уровень "плохого" холестерина в организме, она содержит витамин С, калий, кальций, фосфор и магний. Но одна чашка черники содержит около 15 г сахара.

6. Витамины А и С, кальций и калий – это про апельсины. Но один апельсин содержит 13 г сахара.

7. Бананы содержат калий, магний и клетчатку, а в одном плоде – около 14 г сахара.

8. И замыкают топ-8 персики. В одном круглом фрукте, кроме витаминов, минералов и антиоксидантов содержится до 13 г сахара.

Один персик містить 13 г цукру
Один персик содержит 13 г сахара

Фото: Unsplash.

К слову, в некоторых фруктах и ягодах содержатся биоактивные компоненты, которые могут навредить здоровью организма.

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Диабет
Источник: 24 Канал
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