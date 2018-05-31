Топ-9 зрад після "воскресіння" Аркадія Бабченка

Країна, в якій половина народних пісень починається з "Ой!"...

1. А чого нам нічого не сказали про операцію? Ми ж переймалися, плакали... А вони, падлюки такі, таємно все зробили. Так нєщітаєтса!

Читайте також: Інсценування вбивства Бабченка: у Путіна жорстко висловились про Україну

2. От коли вони спіймають всіх, тоді я, може, їм повірю. А так – не вірю! Спіймайте всіх та покажіть мені, бо я вам не вірю!

3. Все одно їх тепер судді відпустять, бо Порошенкові невигідно псувати відносини зі своїм улюбленим торговим партнером!

4. Ето правакация бариг, каториє занімаются бізнесом і ловят мєня! Но я всьо равно пабєдім!

5. А в мене тираж з мертвим Бабченком на обкладинці горить! Шо це таке? А ну, швиденько вбили його назад!

6. Та нікого вони не впіймали, брешуть все!

7. Ця операція була проведена завдяки важкій та наполегливій роботі партії "Батьківщина"!

8. А до чого тут Порошенко, Луценко, Грицак? Не вони ж ловили! А тепер на невідомих патріотах, які все зробили, піаряться!

9. Далі буде. Обов'язково буде...

Читайте також: Клімкін заявив, що не знав про спецоперацію з Бабченком