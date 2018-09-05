Топ европейских клубов, которые больше всех потратили на трансферы за последние 8 лет

Английский клуб "Манчестер Сити" потратился больше всех на покупку игроков за период с 2010-го по 2018 год. "Горожане" за это время приобрели футболистов на общую сумму в 1 миллиард 470 миллионов евро.

Об этом сообщила швейцарская компания CIES Football Observatory, которая занимается футбольной статистикой.

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Также в пятерку лидеров по затратам на трансферы вошли: "Челси" (1 310 миллионов), "Барселона" (1 258 миллионов), ПСЖ (1 242 миллиона) и "Манчестер Юнайтед" (1 102 миллиона).

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