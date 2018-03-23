Топ худших фильмов начала 2018 года
Кинокритики уже успели выделить худшие фильмы за 2018 год, которые вышли в мировой прокат.
Так, обозреватели The Telegraph Тим Робей, Робби Коллин и Эд Пауэр проанализировали ленты, которые представили в начале 2018 года и определили те, которые не оправдали своих ожиданий.
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В частности, в антирейтинг попали фильмы "Красный воробей", "Пятьдесят оттенков свободы" и другие.
11 худших фильмов 2018 года
Опасный бизнес: смотрите трейлер
Поезд Париж: смотрите трейлер
Пятьдесят оттенков свободы: смотрите трейлер
Парадокс Кловерфилда: смотрите трейлер
Винчестер: смотрите трейлер
12 мужественных: смотрите трейлер
Познакомься с новыми обстоятельствами: смотрите трейлер
Красный воробей: смотрите трейлер
Двигайся как пантера: смотрите трейлер
Колесо чудес: смотрите трейлер
Кролик Петрик: смотрите трейлер