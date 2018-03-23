Топ худших фильмов начала 2018 года

Кинокритики уже успели выделить худшие фильмы за 2018 год, которые вышли в мировой прокат.

Так, обозреватели The Telegraph Тим Робей, Робби Коллин и Эд Пауэр проанализировали ленты, которые представили в начале 2018 года и определили те, которые не оправдали своих ожиданий.

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В частности, в антирейтинг попали фильмы "Красный воробей", "Пятьдесят оттенков свободы" и другие.

11 худших фильмов 2018 года

Опасный бизнес: смотрите трейлер

Поезд Париж: смотрите трейлер

Пятьдесят оттенков свободы: смотрите трейлер

Парадокс Кловерфилда: смотрите трейлер

Винчестер: смотрите трейлер

12 мужественных: смотрите трейлер

Познакомься с новыми обстоятельствами: смотрите трейлер

Красный воробей: смотрите трейлер

Двигайся как пантера: смотрите трейлер

Колесо чудес: смотрите трейлер

Кролик Петрик: смотрите трейлер