Топ-матчи Лиги Европы, за которым стоит следить в Украине

Сегодня, 25 октября, будет сыгран третий тур Лиги Европы. Свои матчи сыграет киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла", Однако есть еще несколько матчей, за которыми будет интересно наблюдать в Украине. Ведь в этих матчах могут сыграть (и сыграют) украинские футболисты.

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Первые матчи начнутся в 19:55. Именно в это время бельгийский "Андерлехт" Евгения Макарена будет играть против турецкого "Фенербахче". Украинец не попал в стартовый состав, и начнет матч на скамейке запасных.

Относительно матчей в 22:00, то здесь отдельно следует выделить игру ПАОК против "Види". Кроме того, что за греческий клуб выступают двое украинцев – Евгений Хачериди и Евгений Шахов, так еще и матч доверено обслуживать украинской бригаде арбитров.

Также стоит обратить на матч бельгийского "Генка" Руслана Малиновского. Его команда на выезде будет играть против турецкого "Бешикташа". Именно за последний выступает бывший защитник "Динамо" Домагой Вида.

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Валерий Лучкевич из бельгийского "Стандарта" может сыграть против российского "Краснодара". Однако, откровенно, вряд ли украинец выйдет в этом матче. Игрок не попадает в заявку на матч в чемпионате.

В этой же группе турецкий "Акхисар Беледиеспор" Евгения Селезнева будет играть на выезде против "Севильи". Украинский нападающий имеет все шансы выйти в стартовом составе.

Соперник "Динамо" в группе – чешский "Яблонец" имеет в своем составе украинца Эдуарда Соболя. Защитник может сыграть против "Астаны".

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Из топ-матчей, которые состоятся в Лиге Европы, также следует выделить игру "Зенит" – "Бордо", матч соперников полтавчан в группе "Спортинг" – "Арсенал", "Милан" – Бетис" (все в 19:55), а также игру "Марсель" – "Лацио", которая начнется в 22:00.