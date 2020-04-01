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      Топ-менеджер "Нафтогаза" Фаворов уходит с поста: что известно

      - Читати новину українською
      Фаворов йде з посади / biz.censor.net.ua

      Андрей Фаворов уходит с поста директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза". Также он временно будет исполнять полномочия гендиректора "Укргаздобычи".

      Кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы "Нафтогаз". Об этом сообщила пресс-служба компании.

      Обратите внимание У топ-менеджера "Нафтогаза" Фаворова нет коронавируса

      Накануне деятельность по добыче и реализации газа объединили в дивизион на период действия возложения специальных обязанностей. С 1 мая 2020 года Украина полностью либерализует рынок поставки газа бытовым потребителям и будет обеспечивать условия для конкуренции в этом сегменте.

      Согласно планам трансформации "Нафтогаза", компанию разделят на два дивизиона – по добыче и коммерческой деятельности. Сейчас идет их формирование.

      Поэтому Андрей Фаворов оставляет пост директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза", а также временно будет исполнять полномочия гендиректора "Укргаздобычи" (его заменит Александр Романюк – первый заместитель генерального директора.

      Что известно о работе Фаворова

      В компании отметили, что под руководством Фаворова дивизион оптимизировал программу добычи газа, ввел оценку экономической эффективности инвестиционных программ и продолжил диверсификацию поставок газа из Европы.

      Благодаря этому Украина вошла в отопительный сезон 2019-2020 годов с рекордными запасами газа за последние 10 лет.

      К слову, Фаворова назначили на должность руководителя интегрированного газового бизнеса "Нафтогаза" в 2018 году. До этого он был директором и управляющим партнером компании "Энергетические ресурсы Украины".

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Нафтогаз
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