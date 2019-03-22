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      Топ-менеджер рассказал об изменениях земельного банка "Укрлендфарминг" и земельных рейдерах

      8 Читати новину українською
      Игорь Петрашко
      Игорь Петрашко

      Площадь земель, находящихся в управлении "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, крупнейшего по размерам земельного банка агрохолдинг Украины, сократилась. Но группа компаний планирует снова их увеличить уже в следующем году.

      Об этом сообщил Игорь Петрашко, заместитель генерального директора Ukrlandfarming в интервью сайту Latifundist.

      "Учитывая то, что компания находилась в сложной ситуации, использовала только личные средства в ограниченном количестве, понятно, что часть земли мы потеряли. Ранее более 30 тыс. га мы потеряли в Крыму, в Донецкой и Луганской областях. Если на начало 2018 года у нас было 570 тыс. га, то сейчас имеем в обработке чуть более 500 тыс. га. Что касается Ukrlandfarming, то здесь мы будем работать над сбережением земельного банка. Будем искать оптимальные решения, поскольку даже в этом году земельный банк будет уменьшаться. Я не думаю, что в 2019-м нам удастся нарастить зембанк. Мы постараемся хотя бы остановить процесс потери земли, а в следующем году начнем работать над увеличением", – заявил заместитель генерального директора Ukrlandfarming.

      Что касается непорядочной конкуренции в земельных вопросах, Игорь Петрашко считает, что в отношениях с другими агрохолдингами подобных инцидентов практически не возникает, а вот с местными бизнесменами – довольно часто. "Возникали даже криминальные ситуации. Например, в Днепропетровской области на землях Ukrlandfarming произошла двойная регистрация прав аренды. Аналогичные ситуации происходили и в Западной Украине. Но это не массово. У нас нет конфликтов с другими агрохолдингами. В основном это "местные товарищи", которые хотят отхватить 100-200, иногда до 1 тыс. га и действуют совершенно незаконными методами. Но у нас хорошее сотрудничество с Минюстом. Поэтому такие вещи, как двойная регистрация, мы быстро фиксируем, отменяем. Но факты есть, не отрицаем. Одно дело, когда идет честная конкуренция за землю, где заканчиваются договора аренды. Там мы работаем с людьми. И совсем другое, когда есть договор аренды, а на землю сверху подписывают еще один договор и пытаются рейдерским способом ее отобрать. К таким вещам мы не толерантны", – рассказал Игорь Петрашко.

      По мнению топ-менеджера "Укрлендфарминг", высокая конкуренция на рынке аренды земли приводит к тому, что отношения с пайщиками нужно выстраивать с использованием различных программ мотивации. "В этом году планируем усилить работу с дольщиками. Кроме того, у нас развита социальная ответственность. Открою вам секрет. Компания сейчас готовит программу лояльности для пайщиков. Но подробнее о ней сможем рассказать позже. Работа с пайщиками очень важна. Сейчас цена за аренду земли высока, и в регионах с плодородными землями есть большая конкуренция. Поэтому не только арендная плата является решающим фактором, но и условия работы, социальное положение сел. Сейчас это играет важную роль в принятии решения пайщиком о подписании договоров", – сообщил Игорь Петрашко.

      Напомним, что "Укрлэндфарминг" является крупнейшим по размерам земельного банка аграрным предприятием Украины и одним из крупнейших налогоплательщиков. Как социально ответственная компания, "Укрлендфарминг" вкладывает десятки миллионов гривен в проекты по развитию инфраструктуры населенных пунктов в местах своего присутствия и социальные программы для своих пайщиков.

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      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
      Источник: 24 Канал
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