В 10 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 2 ноября 2018 года на "Новом канале", шоу покинул Дмитрий Сукач. Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают 7 участников.

В 10 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон первым к экспертам вышел Дмитрий Сукач. Он всю предыдущую неделю жил в VIP-комнате. Но на этой неделе его работа была значительно хуже. Поэтому он отправляется в комнату грусти.

Выбил из колеи приезд родителей и Катю. У девушки не вышло ни одного успешного задания. Поэтому сама девушка понимала, что она должна попасть в комнату грусти. Так и произошло.

Последний шанс для участников тоже был в стиле всей недели. Вот только модели будут в роли родителей. Они должны научить маленьких детей дефилировать.

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Задача оказалась очень сложной. И далеко не все дети удачно справились с задачей. Но лучшей была все же команда Кати. А это значит, что проект покидает Дмитрий.

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Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.