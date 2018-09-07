Топ-модель по-украински 2 сезон 2 выпуск: соблазнительная фотосессия в воде и ссора участников

Второй выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински" вышел 7 сентября 2018 года. 15 девушек и 15 парней соревновались за право войти в топ-15 моделей, которые будут бороться за победу в шоу. Не обошлось без сюрпризов.

Премьера шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон состоялась в 19:00 на "Новом канале". Съемки самого проекта уже состоялись, но имя победителя будут держать в секрете вплоть до выхода финала на экраны.

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Эксперты шоу – остались неизменными: Сергей Никитюк, Соня Плакидюк, Костя Боровский и ведущая реалити Алла Костромичева.

За эту неделю шоу покинула сразу половина участников. Далее за звание топ-модели будут бороться 15 человек.

Первое испытание – во время "дефиле-протеста" участники должны были продемонстрировать свою жизненную позицию в форме протеста. На бумаге нужно было написать свой лозунг. Некоторые лозунги участников звучали так: "Надежда и вера в себя", "Я человек и женщина", "Модели – не проститутки" и другие.

Уже во время первого задания между участниками произошла потасовка. Один из участников Максим Осадчук начал ругаться и толкаться с Юлией Дыхан. Он вышел на подиум первым, показав то, что он гей и хочет понимания. Судьи оценили его протест.

Анна Троян, которая обещала не употреблять наркотики, вышла с лозунгом "Я не дам себе сгореть". Диану, которую отобрали онлайн-голосованием, охрана вывела с подиума. Своим лозунгом она выбрала "Скажи "нет" расизму", но в ее дефиле этого не читалось. У Алисы и Кати вышел конфуз – одинаковый лозунг "Верь в себя – ты можешь все".

Александр Коробко, Диана Цымбал, Эрика Шиметова, Иван Кадило, Роман Никуличев, Сергей Студенцов, Валерия Титова, Максим Гаврилюк, Лиза Казачок и Макс Бондарь первыми покинули шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон – их дефиле не соответствовало настроениям дефиле-протеста.

Второе испытание – фотосессия в стиле бурлеск. Каждый участник позировал в стиле конкретного напитка. Моделям выпали такие образы, как: "Какао", "Текила", "Чай", "Смузи", "Фреш", "Виски", "Кисель", "Кровавая Мэри", "Голубая лагуна", "Энергетик", "Кефир", "Пиво" и другие. Максим Осадчук снова отличился – потолкался с одним из участников.

Первой вышла Юлия Дыхан, которой попался образ "Игристое вино". Екатерина Польченко передала настроение "Рассола" очень быстро – Соня Плакидюк была довольна.

Третье испытание – подобрать образ из собственных вещей, сделать селфи и создать хэштег, который должен максимально раскрыть личность и привлечь внимание к себе. Оценивали работу соперники, а эксперты – должны были поставить два супер-лайка фаворитам.

Пятеро участников не получили ни одного лайка. Свой супер-лайк Соня поставила Егору Степаненко, который был в зоне на вылет.

Виталий Удовика, Владимир Мацерский и Виталий Ярич покинули шоу, ведь не получили ни одного лайка от экспертов или соперников.

Четвертое испытание – показ с помощью собственного тела. На лицо каждой модели натянули маску, поэтому они могли показать свой почерк лишь с помощью походки и движений.

Дина Абу Зейтер покинула шоу после неудачного дефиле. Ей компанию составила Валерия Гармаш.

В топ-15 вошли: Дима Топоринский, Екатерина Пальченко, Ярослава Крутова, Анна Троян, Алиса Головнева, Иван Кияница, Дмитрий Сукач, Максим Осадчук, Денис Ковалев, Сергей Гердов, Эзеджи Джонсон, Юлия Дыхан, София Беридзе, Егор Степаненко, Яна Кутишевская.

Топ-модель по-украински 2 сезон 2 выпуск смотреть онлайн – 4 испытания

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Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с l'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, l'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Алла теперь будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

"Топ-модель по-украински"

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.