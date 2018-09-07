Топ-модель по-украински 2 сезон 2 выпуск: шоу покинули сразу 15 участников

Второй выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински" вышел 7 сентября 2018 года на Новом канале. Участники соревновались за право попасть в топ-15 в четырех испытаниях. Но не всем удалось пройти дальше. Уже в этом выпуске проект покинули 15 моделей.

Премьера шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон состоялась в 19:00 на "Новом канале". За неделю съемок шоу покинули 15 участников.

Во время первого испытания "Дефиле-протест" эксперты попрощались сразу с 10-ю участниками.

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Александр Коробко, Диана Цымбал, Эрика Шиметова, Иван Кадило, Роман Никуличев, Сергей Студенцов, Валерия Титова, Максим Гаврилюк, Лиза Казачок, Макс Бондарь – их дефиле не соответствовало настроениям задания.

Третье испытание – образ из собственных вещей, селфи и хэштег тоже не всем удалось преодолеть. Выбыли Виталий Удовика, Владимир Мацерский и Виталий Ярич – они не получили ни одного лайка от соперников.

Четвертое испытание – Дина Абу Зейтер покинула шоу после неудачного дефиле во время показа. Шоу "Топ-модель по-украински" покинула и Валерия Гармаш.

В топ-15 вошли: Дима Топоринский, Екатерина Пальченко, Ярослава Крутова, Анна Троян, Алиса Головнева, Иван Кияница, Дмитрий Сукач, Максим Осадчук, Денис Ковалев, Сергей Гердов, Эзеджи Джонсон, Юлия Дыхан, София Беридзе, Егор Степаненко, Яна Кутишевская.

Топ-модель по-украински 2 сезон 2 выпуск смотреть онлайн – 4 испытания

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"Топ-модель по-украински"

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.