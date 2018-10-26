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      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск: за свои грехи участники буквально горели на подиуме

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      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск:
      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск: / 24 Канал

      На "Новом канале" завершился 9 выпуск второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 26 октября 2018. После экстремальных испытаний на прошлой неделе, участников ждут новые, еще более жесткие задачи.

      В 9 выпуске "Топ-модель по-украински" 2 сезон модели начали подготовку к Хэллоуину. Ведь на этой неделе модели станут вампирами, будут изображать утопленников, бороться с руками завистников, которые пытаются затащить их под землю. А еще для них устроят горящее дефиле.

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      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 випуск смотреть онлайн: фешн-исповедь

       

      Неделя началась с исповеди. Правда, модели не признавались в своих человеческих грехах, а в модельных. Р роли фэшн-священника выступил Сергей Никитюк. В результате он пришел к выводу, что за свои "грехи" участники должны понести наказание, чтобы очиститься.

      Первая задача-наказание "корни зависти". Проводником в этом испытании также выступил Никитюк. Каждому из участников дают свое испытание зависти. Чтобы процесс был еще эффективнее, "зависть" была живой – из под земли участников окутывали незнакомые руки.

      И на этом наказание не заканчивается. Участники должны избрать крупнейшего завистника, который проведет ночь в комнате наказания. Большинство проголосовало за Дмитрия Сукача.

       

      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: дефиле вампиров

       

      Следующее задание для участников устроила Соня. Модели должны в костюмах вампиров продефилировать по столу. Цель этого испытания – научить моделей не обращать внимание на зависть. Конечно, не всем удалось справиться с завистниками. А худшего ждет не только критика судей, но и комната наказания.

      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: фотосессия в ледяном озере

       

      И хотя у Димы Сукача было далеко не худшее дефиле, его снова отправили ночевать в страшной комнате.

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      Алла подготовила для участников в буквальном смысле светлую фотосессию. Участники должны показать во время фотосессии на воде все светлое, что есть внутри. А бороться было за что – победитель получит фотосессию в журнале l'officiel. Неожиданно для большинства – лучшим эксперты выбрали Дмитрия Сукача.

      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: модели пылали на подиуме

       

      Топомодель по-українськи 9 сезон

      Подиум буквально горел

      "Всю неделю наши участники боролись со своими внутренними демонами. И сейчас настало время с ними попрощаться. Парням и девушкам придется пройти путь очистки огнем. Продефилировать, обыграв два образа – демонической и уже очищенного человека – на двух отрезках подиума", – рассказал о задачах Костя.

      Топ-модель по-українськи 2 сезон, 9 випуск

      Таким образом участники должны были "очиститься"

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      Уже которую неделю подряд Аня показывает стабильно плохой результат. На каждой из задач она была мало эмоциональной. Не удивительно. что девушка попала в комнату грусти.

      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: кто оказался в комнате грусти

       

      Опять не показал удачного результата и Максим. На прошлой неделе он уже был в номинации, но, похоже, выводов он не сделал. Ни одного успешного задания – так он тоже оказывается в комнате грусти.

      В последнем на этой неделе испытании Макс и Аня должны были позировать в совместной фотосессии. Однако, удачной работы не показал ни один из участников. Оба очень сильно переигрывали, что было заметно на кадрах.

      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: кто покинул проект

      Но все же у Максима получилось несколько успешных кадров. У Ани удачной работы так и не получилось. поэтому именно она покидает проект.

      Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

      Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с l'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

      Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

      Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 2 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, l'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Алла теперь будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.

      "Топ-модель по-украински"
      Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

      Теги: LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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