Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск: шоу покинула Аня
В 9 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 26 октября 2018 года на "Новом канале", шоу покинула Аня. Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают 8 участников.
Топ-модель по-украински 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: дефиле вампировВ 9 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон покинула Аня, которая уже которую неделю подряд показывает стабильно плохой результат. На каждой из задач она была мало эмоциональной. Поэтому не удивительно, что девушка попала в комнату грусти.
Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск: за свои грехи участники буквально горели на подиуме
Топ-модель по-украински 2 сезон 9 випуск смотреть онлайн: фешн-исповедь
Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон: участники шоу и фото
Опять не показал удачного результата и Максим. На прошлой неделе он уже был в номинации, но, похоже, выводов он не сделал. Ни одного успешного задания – так что он тоже оказывается в комнате грусти.
Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: дефиле вампиров
В последнем на эту неделю испытании Макс и Аня должны были позировать в совместной фотосессии. Однако, удачной работы не показал ни один из участников. Оба очень сильно переигрывали, что было заметно на кадрах.
Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: фотосессия в ледяном озере
Но все же у Максима получилось несколько успешных кадров. У Ани удачной работы так и не вышло. Поэтому именно она покидает проект.
Читайте также: Топ-модель по-украински 2 сезон 8 выпуск: экстремальные испытания и новый роман
Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: модели пылали на подиуме
Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: кто оказался в комнате грусти
Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: кто покинул проект
"Топ-модель по-украински"
Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.
Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.
Выбор редакции
-
Кто из власть имущих богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП Украины: инфографикасегодня , 21:55
-
Почему миссия ОБСЕ до сих пор не может признать российского присутствия на Донбассесегодня , 21:11
-
Подарок для Путина, и не один, – экс-посол США в России о расторжении ракетного договорасегодня , 19:51