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      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск: шоу покинула Аня

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      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск
      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск / 24 Канал

      В 9 выпуске второго сезона "Топ-модель по-украински", который вышел 26 октября 2018 года на "Новом канале", шоу покинула Аня. Таким образом борьбу за звание Топ-модель Украины продолжают 8 участников.

      Топ-модель по-украински 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: дефиле вампировВ 9 выпуске шоу "Топ-модель по-украински" 2 сезон покинула Аня, которая уже которую неделю подряд показывает стабильно плохой результат. На каждой из задач она была мало эмоциональной. Поэтому не удивительно, что девушка попала в комнату грусти.

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      Опять не показал удачного результата и Максим. На прошлой неделе он уже был в номинации, но, похоже, выводов он не сделал. Ни одного успешного задания – так что он тоже оказывается в комнате грусти.

      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: дефиле вампиров

      В последнем на эту неделю испытании Макс и Аня должны были позировать в совместной фотосессии. Однако, удачной работы не показал ни один из участников. Оба очень сильно переигрывали, что было заметно на кадрах.

      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: фотосессия в ледяном озере

      Но все же у Максима получилось несколько успешных кадров. У Ани удачной работы так и не вышло. Поэтому именно она покидает проект.

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      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: модели пылали на подиуме

      Топ-модель по-українськи 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: кто оказался в комнате грусти

      Топ-модель по-украински 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн: кто покинул проект

       

      "Топ-модель по-украински"
      Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.

      Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы до работы в мире высокой моды.

      Теги: LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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