Топ-модель по-украински 5 сезон: дата выхода шоу

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 5 сезон – это уже второй смешанный сезон в истории шоу, который выйдет на экраны уже совсем скоро. Когда состоится премьера 5 сезона "Топ-модель по-украински" и какие нововведения нас ждут – далее в материале.

Премьера шоу "Топ-модель по-украински" 5 сезон состоится уже 31 августа в 19:00 на "Новом канале". Съемки самого проекта уже состоялись, но имя победителя держат в секрете, до выхода финала на экраны.

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Этот сезон будет иметь несколько интересных изменений, но эксперты шоу – остались неизменными: Сергей Никитюк, Соня Плакидюк, Костя Боровский и ведущая реалити Алла Костромичева.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 23 Лип 2018 р. о 2:42 PDT

Телекастинг моделей продолжался, как и в прошлом сезоне. Кроме того, также двое участников попали в шоу по результатам онлайн-голосования.

"В этом году мы ищем модель нового поколения. Мир стремительно развивается – современные технологии, соцсети, скорость обмена информацией. Наши эксперты подумали и решили, что моделинг должен двигаться с такой же скоростью. Сейчас модель – это не просто красивый высокий манекен. Это трендсеттеры, лидер мнений, пример для подражания. И именно таких мы хотим воспитать", – пояснила руководитель проекта Елена Звирык.

Во время предкастингов команда модельного реалити искала участников не только с крутыми параметрами, но и с потенциалом "модели нового поколения". Ведущая Алла Костромичева лично изучала видеовизитку и страницы претендентов в соцсетях. Вместе с экспертами на телекастинге она сравнивала интернет-образы участников с реальной картинкой. Перспективные попали в 30-ку лучших, кто же они такие – узнаем уже в первых эфирах.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 2 Чер 2018 р. о 12:43 PDT

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Еще одна новинка шоу – все эксперты во главе с Аллой Костромичевой заговорили на украинском.

"Честно скажу – это было непростое решение. Я родилась и выросла в Крыму, училась на русском в школе и в университете. А теперь много лет живу в Америке. Поэтому украинский стал для меня вызовом. Но недаром же наш проект называется "Топ-модель по-украински". Нужно быть достойными. Поэтому в этом году я устроила испытание не только нашим участникам, но и себе", – пояснила Костромичева.

Допис, поширений Alla Kostromichova (@alla) 14 Тра 2018 р. о 8:05 PDT

Также в этом сезоне появились блогеры кастинга – ими стали участники предыдущего сезона Вика Рогальчук и Макс Сосновский. Они снимали альтернативное видео – все, что происходило в комнате ожидания. Позже зрители увидят эти записи.

"Топ-модель по-украински" – это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются ребята из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя.

Украинская версия шоу является адаптацией американского формата модельного реалити "Next Top Model". Создатель и бессменная ведущая проекта – известная топ-модель Тайра Бэнкс, которая впервые представила его на американском ТВ в 2003 году, и с тех пор он не сходит с экранов.

В проекте три эксперта, каждый из которых гуру в своей области. Они организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

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Сергей Никитюк – один из лучших модельных скаутов Украины. Он открыл много новых лиц в мире моды, среди которых топ-модель Жужи Иванюк.

Допис, поширений Топ-модель по-українськи (@topmodels_ukraine) 24 Чер 2018 р. о 7:26 PDT

Соня Плакидюк – одна из самых успешных и востребованных фэшн-фотографов Украины. В ее портфолио работы с L'officiel, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Допис, поширений Sonia Plakidyuk (@moi_sofism) 22 Лип 2018 р. о 3:53 PDT

Константин Боровский – специалист в мужской моде, участник группы "АГОНЬ", создатель собственного бренда стритстайл-одежды BRVSKI. Иван Дорн был в одежде из его коллекции на "Х-Факторе". А в футболке "Чудотворец" от бренда BRVSKI Александр Педан проводил танцевальный батл на Крещатике во время второго сезона "Топ-модель по-украински".

Допис, поширений КОСТЯ БОРОВСКИЙ (@kostya.borovski) 9 Лип 2018 р. о 1:35 PDT

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" 5 сезон – всемирно известная топ-модель украинского происхождения Алла Костромичева. В ее послужном списке работа с модными домами Alexander McQueen, Hermes, Christian Dior, YSL, Givenchy; многократное появление на обложках журналов Vogue, L'officiel, Harper's Bazaar, Elle. Теперь Алла будет присутствовать и на кастингах. Миссия ведущей – помочь экспертам разобраться с беспрецедентным количеством участников.