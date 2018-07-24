Топ-модель по-украински 5 сезон: участники шоу и фото

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 5 сезон стартует уже 31 августа в 19:00 на "Новом канале". За победу будут соревноваться 30 участников – 15 девушек и 15 юношей. Кто стал участниками 5 смешанного сезона ТПМУ – далее в материале.

Съемки проекта "Топ-модель по-украински" 5 сезон уже состоялись, но имя победителя будут держать в секрете, до выхода финала на экраны. Однако в этом году удалось узнать имена нескольких участников шоу еще до премьеры!

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Следовательно, двое участников определились по результатам онлайн-голосования. Ими стали – Диана Цымбал (16 лет) и Максим Гаврилюк (21 год). Еще 5 участников-юношей стали известны во время финала International Young Designers Contest, здесь свои работы демонстрировали дизайнеры вплоть из 9 стран, а в качестве моделей выступили именно участники ТМПУ.

Участники 5 сезона "Топ-модель по-украински"

Диана Цымбал

16-летняя Диана Цымбал из Днепра стала победительницей онлайн-кастинга среди девушек и она автоматически попала в проект. Но в дальнейшем у девушки больше не будет никаких бонусов – ее работу будут оценивать наравне с участниками, которых отберут эксперты.

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 3 Лип 2018 р. о 9:31 PDT

Сейчас Диана еще учится, ведет активно свой Instagram и мечтает о модельной карьере.

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 6 Чер 2018 р. о 8:31 PDT

Допис, поширений Диана Цымбал (@di.tsm) 11 Тра 2018 р. о 8:41 PDT

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Максим Гаврилюк

21-летний Максим Гаврилюк из Черновцов стал победителем онлайн-кастинга среди юношей. Голосовать за него призвал даже один из участников прошлого сезона – Сергей Стоун. По его словам, Максим его поразил больше всех участников онлайн-кастинга.

Допис, поширений Максим Гаврилюк (@max__simka) 24 Чер 2018 р. о 2:20 PDT

Максим так же автоматически попадает в проект, но в дальнейшем ему нужно полагаться только на собственные силы и харизму.

Допис, поширений Максим Гаврилюк (@max__simka) 29 Бер 2018 р. о 10:06 PDT

Следующие 5 участников стали известны благодаря International Young Designers Contest – модному показу в Киеве, который состоялся 15 июля. В его рамках свои коллекции в Киев привезли 16 дизайнеров из девяти стран – Чехии, Польши, Грузии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Литвы и Украины.

Коллекции трех дизайнеров показывали участники нового, еще даже не отснятого сезона реалити "Топ-модель по-украински". Впервые за пять лет модельных проектов канал решил показать лицо ребят, которые прошли телекастинг. И эти участники получили приятный бонус – когда 31 августа проект стартует, у них уже будут поклонники.

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Дима Топоринский

Допис, поширений Dmitriy Toporinskiy (@topazi_top) 17 Лип 2018 р. о 10:13 PDT

Допис, поширений Dmitriy Toporinskiy (@topazi_top) 15 Лип 2017 р. о 1:22 PDT

Вова Мацарский

Допис, поширений користувачем @vovamatsarskij 19 Лип 2018 р. о 11:23 PDT

Сергей Гердов

Допис, поширений Сергей Гердов (@gerdov_sergei) 3 Січ 2018 р. о 1:38 PST

Допис, поширений Сергей Гердов (@gerdov_sergei) 29 Жов 2017 р. о 7:50 PDT

Егор Степаненко

Допис, поширений Egor Stepanenko (@yegor_s) 16 Лип 2018 р. о 5:35 PDT

Эзеджи Джонсон

Допис, поширений Топ Модель По-Украински (@ukr.nigga) 19 Лип 2018 р. о 7:20 PDT