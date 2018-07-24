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Топ-модель по-украински 5 сезон: участники шоу и фото

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Топ-модель по-украински 5 сезон: участники шоу ТМПУ
Топ-модель по-украински 5 сезон: участники шоу ТМПУ / Фото из Instagram

Модельное реалити-шоу "Топ-модель по-украински" 5 сезон стартует уже 31 августа в 19:00 на "Новом канале". За победу будут соревноваться 30 участников – 15 девушек и 15 юношей. Кто стал участниками 5 смешанного сезона ТПМУ – далее в материале.

Съемки проекта "Топ-модель по-украински" 5 сезон уже состоялись, но имя победителя будут держать в секрете, до выхода финала на экраны. Однако в этом году удалось узнать имена нескольких участников шоу еще до премьеры!

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Следовательно, двое участников определились по результатам онлайн-голосования. Ими стали – Диана Цымбал (16 лет) и Максим Гаврилюк (21 год). Еще 5 участников-юношей стали известны во время финала International Young Designers Contest, здесь свои работы демонстрировали дизайнеры вплоть из 9 стран, а в качестве моделей выступили именно участники ТМПУ.

Участники 5 сезона "Топ-модель по-украински"

Диана Цымбал

16-летняя Диана Цымбал из Днепра стала победительницей онлайн-кастинга среди девушек и она автоматически попала в проект. Но в дальнейшем у девушки больше не будет никаких бонусов – ее работу будут оценивать наравне с участниками, которых отберут эксперты.

Сейчас Диана еще учится, ведет активно свой Instagram и мечтает о модельной карьере.

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Максим Гаврилюк

21-летний Максим Гаврилюк из Черновцов стал победителем онлайн-кастинга среди юношей. Голосовать за него призвал даже один из участников прошлого сезона – Сергей Стоун. По его словам, Максим его поразил больше всех участников онлайн-кастинга.

Максим так же автоматически попадает в проект, но в дальнейшем ему нужно полагаться только на собственные силы и харизму.

Следующие 5 участников стали известны благодаря International Young Designers Contest – модному показу в Киеве, который состоялся 15 июля. В его рамках свои коллекции в Киев привезли 16 дизайнеров из девяти стран – Чехии, Польши, Грузии, Словакии, Венгрии, Молдовы, Эстонии, Литвы и Украины.

Коллекции трех дизайнеров показывали участники нового, еще даже не отснятого сезона реалити "Топ-модель по-украински". Впервые за пять лет модельных проектов канал решил показать лицо ребят, которые прошли телекастинг. И эти участники получили приятный бонус – когда 31 августа проект стартует, у них уже будут поклонники.

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Дима Топоринский

Вова Мацарский

Сергей Гердов

Егор Степаненко

Эзеджи Джонсон

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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