03:58
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
28°C 17°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
  • четверг
    23°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Топ-модель Жизель Бундхен сделала откровенное признание и дала совет сторонникам

11 Читати новину українською
Жизель Бундхен
Жизель Бундхен / vogue.com

Бразильская топ-модель Жизель Бундхен призналась, что считает бессмысленным избыток товаров на фэшн-рынке и отметила, что человечество должно больше заботиться о своей планете.

Об этом пишет Vogue.

"Людям кажется, что им нужно много вещей, но это не так. Просыпаясь утром, нужно задать себе вопрос "Что делает мою жизнь возможной?", – рассказала модель.

Читайте также: Жизель Бундхен украсила обложку Vogue: роскошный фотосет в джунглях Мексики

Она добавила, что такой простой вопрос поможет правильно расставить приоритеты.

Ответ прост – воздух, которым мы дышим, земля, на которую мы ступаем, пища, которую мы едим, вода, которую мы пьем и солнце, делает нас счастливыми. Если мы начнем понимать, что наша жизнь напрямую зависит от состояния нашей Земли и начнем ценить все эти дары, то, возможно, мы сможем сохранить ее здоровой и проявлять некоторую осторожность, избегая ее разрушения, 
– сказала Бундхен.

По словам модели, нам наконец нужно понять, что без здоровой окружающей среды нет здоровых людей.

Сама Бундхен активно занимается экологическим активизмом. Она занимается высадкой деревьев, очисткой воды, вопросами изменения климата и вырубки бразильских джунглей.

Также модель является посланником доброй воли ООН и имеет награды Гарвардской школы за свою эко-деятельность.

Теги: LifeStyle Экология Мода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии
17 июня, 22:28 Главные новости 17 июня: Марш равенства, розыгрыш евродепутата и переименование Македонии
215
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
17 июня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 137
Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
17 июня, 20:30 Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
259
Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
17 июня, 20:01 Самые смешные мемы недели: "пушистый лифчик" Путина и голый электорат Тимошенко
520
Жесткий отпор оккупантам на Донбассе и неожиданная отставка Жебривского – топ-5 видео недели
17 июня, 19:30 Жесткий отпор оккупантам на Донбассе и неожиданная отставка Жебривского – топ-5 видео недели
311
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук