Топ-модель Жизель Бундхен сделала откровенное признание и дала совет сторонникам

Бразильская топ-модель Жизель Бундхен призналась, что считает бессмысленным избыток товаров на фэшн-рынке и отметила, что человечество должно больше заботиться о своей планете.

Об этом пишет Vogue.

"Людям кажется, что им нужно много вещей, но это не так. Просыпаясь утром, нужно задать себе вопрос "Что делает мою жизнь возможной?", – рассказала модель.

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Она добавила, что такой простой вопрос поможет правильно расставить приоритеты.

Ответ прост – воздух, которым мы дышим, земля, на которую мы ступаем, пища, которую мы едим, вода, которую мы пьем и солнце, делает нас счастливыми. Если мы начнем понимать, что наша жизнь напрямую зависит от состояния нашей Земли и начнем ценить все эти дары, то, возможно, мы сможем сохранить ее здоровой и проявлять некоторую осторожность, избегая ее разрушения,

– сказала Бундхен.

По словам модели, нам наконец нужно понять, что без здоровой окружающей среды нет здоровых людей.

Сама Бундхен активно занимается экологическим активизмом. Она занимается высадкой деревьев, очисткой воды, вопросами изменения климата и вырубки бразильских джунглей.

Также модель является посланником доброй воли ООН и имеет награды Гарвардской школы за свою эко-деятельность.