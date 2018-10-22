Топ популярных лекарств, которые не защищают от болезней

За последние пять лет украинцы потратили почти 4 миллиарда долларов на препараты без доказанной эффективности – "фуфломицины".

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

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Речь идет о гомеопатии и лекарственных препаратах растительного происхождения и других средствах без доказанной эффективности.

Из этих четырех миллиардов долларов 2,5 миллиарда гривен украинцы потратили на лекарства с недоказанной эффективностью, 309 миллионов – на гомеопатию и 905 миллионов – на фитотерапию.

Наиболее популярный препарат, рекомендуемый для лечения заболеваний головного мозга, нарушений кровообращения, изготавливается из крови телят. Он отсутствует в клинических установках, которые используют для методов лечения.

Какие лекарства неэффективны

Супрун обнародовала ролик, в котором говорится и о других неэффективных лекарствах:

"Бриллиантовый зеленый ("зеленка"); "Валерианы настойка"; "Валидол"; "Перекись водорода"; чаи для похудения, препарат против рака из меда высокогорных грузинских пчел.

Супрун советует консультироваться с семейным врачом по вопросам здоровья и не бояться переспрашивать о необходимости определенного препарата, который вам назначают.

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