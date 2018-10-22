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      Топ популярных лекарств, которые не защищают от болезней

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      Топ популярных лекарств, которые не защищают от болезней
      Топ популярных лекарств, которые не защищают от болезней / easyhealthoptions.com/

      За последние пять лет украинцы потратили почти 4 миллиарда долларов на препараты без доказанной эффективности – "фуфломицины".

      Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

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      Речь идет о гомеопатии и лекарственных препаратах растительного происхождения и других средствах без доказанной эффективности.

      Из этих четырех миллиардов долларов 2,5 миллиарда гривен украинцы потратили на лекарства с недоказанной эффективностью, 309 миллионов – на гомеопатию и 905 миллионов – на фитотерапию.

      Наиболее популярный препарат, рекомендуемый для лечения заболеваний головного мозга, нарушений кровообращения, изготавливается из крови телят. Он отсутствует в клинических установках, которые используют для методов лечения.

      Які ліки неефективні

      Какие лекарства неэффективны

      Супрун обнародовала ролик, в котором говорится и о других неэффективных лекарствах:

      1. "Бриллиантовый зеленый ("зеленка");
      2. "Валерианы настойка";
      3. "Валидол";
      4. "Перекись водорода";
      5. чаи для похудения,
      6. препарат против рака из меда высокогорных грузинских пчел.

      Супрун советует консультироваться с семейным врачом по вопросам здоровья и не бояться переспрашивать о необходимости определенного препарата, который вам назначают.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лекарства Ульяна Супрун Медицина
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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