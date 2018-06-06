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Топ самых красивых хостелов мира: живописные фото

18 Читати новину українською
The Farm Hostel в Бали
The Farm Hostel в Бали / Фото из Іnstagram

Путешественники часто пользуются хостелами, поскольку они дешевле гостиницы и не уступают стилем и комфортом.

Портал Hostelworld собрал 10 самых красивых хостелов мира, где можно бюджетно и весело отдохнуть, а также сделать живописные кадры. Рейтинг составили на основе оценок путешественников на портале.

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Топ-10 самых красивых хостелов мира:

1. The Farm Hostel, Чангу, Бали

 

2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко

 

3. Abbey Court, Дублин, Ирландия

 

4. Central Backpackers Hostel, Катба, Вьетнам

 

5. Discovery Hostel, Рио-де-Жанейро, Бразилия

 

6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ЮАР

 

Допис, поширений Marceliene (@mars_moves)

 

7. 99 Surf Lodge, Тола, Никарагуа

 

8. Santos Express Train Lodge, Моссел-Бей, ЮАР

 

Допис, поширений Günter (@gk_206)

 

9. Outpost beach hostel, Эль-Нидо, Филиппины

 

10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама

 

Теги: LifeStyle Путешествия отдых
Источник: 24 Канал
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