Топ самых красивых хостелов мира: живописные фото

Путешественники часто пользуются хостелами, поскольку они дешевле гостиницы и не уступают стилем и комфортом.

Портал Hostelworld собрал 10 самых красивых хостелов мира, где можно бюджетно и весело отдохнуть, а также сделать живописные кадры. Рейтинг составили на основе оценок путешественников на портале.

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Топ-10 самых красивых хостелов мира:

1. The Farm Hostel, Чангу, Бали

Допис, поширений The Farm Hostel Canggu (@thefarmhostel) 2 Тра 2018 р. о 6:30 PDT

2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко

Допис, поширений E X P L O R E R || S O N Y (@k.perl) 28 Кві 2018 р. о 9:59 PDT

3. Abbey Court, Дублин, Ирландия

Допис, поширений Hostelworld - Hostels & Travel (@hostelworld) 31 Січ 2018 р. о 9:15 PST

4. Central Backpackers Hostel, Катба, Вьетнам

Допис, поширений One Long Trip (@one.long.trip) 26 Тра 2018 р. о 7:50 PDT

5. Discovery Hostel, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Допис, поширений Discovery Hostel (@discoveryhostel) 12 Лип 2016 р. о 5:37 PDT

6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ЮАР

Допис, поширений Marceliene (@mars_moves) 22 Тра 2018 р. о 12:51 PDT

7. 99 Surf Lodge, Тола, Никарагуа

Допис, поширений 99 SURF LODGE (@99surflodge) 27 Кві 2017 р. о 7:58 PDT

8. Santos Express Train Lodge, Моссел-Бей, ЮАР

Допис, поширений Günter (@gk_206) 25 Кві 2018 р. о 10:59 PDT

9. Outpost beach hostel, Эль-Нидо, Филиппины

Допис, поширений Outpost Beach Hostel (@outpost_beach_hostel_) 1 Лют 2017 р. о 10:56 PST

10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама