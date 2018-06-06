Топ самых красивых хостелов мира: живописные фото
Путешественники часто пользуются хостелами, поскольку они дешевле гостиницы и не уступают стилем и комфортом.
Портал Hostelworld собрал 10 самых красивых хостелов мира, где можно бюджетно и весело отдохнуть, а также сделать живописные кадры. Рейтинг составили на основе оценок путешественников на портале.
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Топ-10 самых красивых хостелов мира:
1. The Farm Hostel, Чангу, Бали
2. Rodamon Riad, Марракеш, Марокко
3. Abbey Court, Дублин, Ирландия
4. Central Backpackers Hostel, Катба, Вьетнам
5. Discovery Hostel, Рио-де-Жанейро, Бразилия
6. Away With the Fairies Hostel, Хогсбек, ЮАР
7. 99 Surf Lodge, Тола, Никарагуа
8. Santos Express Train Lodge, Моссел-Бей, ЮАР
9. Outpost beach hostel, Эль-Нидо, Филиппины
10. Bambuda Lodge, Бокас-дель-Торо, Панама