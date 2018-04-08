ТОП самых ожидаемых смартфонов "второго эшелона" в 2018 году

У компаний, которые борются за место под солнцем на рынке смартфонов, порой выходят даже более интересные модели, чем у признанных лидеров. Предлагаем обзор новинок, которые будут пытаться удивить нас в 2018 году.

Xiaomi Mi Mix 3

Китайская компания Xiaomi давно заработала хорошую репутацию, однако продолжает придерживаться приятной для покупателей ценовой политики. Вот и Mi Mix 3 порадует тех, кто хотел бы обзавестись безрамочным телефоном с флагманскими характеристиками.

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Первые фото, связанные с видом Xiaomi Mi Mix 3, появились в китайской сети Weibo (аналог Twitter). Скорее всего, телефон оборудуют двойной основной камерой. Пользователи Weibo уже провели аналогии в расположении камер с iPhone X, заметив сходство двух моделей. Дело в том, что камеры в Xiaomi Mi Mix 3 расположены вертикально, как и у смартфона компании Apple. Однако пока это все лишь слухи, но на одном из индийских сайтов уже появилась возможность заказать Mi Mix 3 и подробное описание смартфона.

Основные характеристики Xiaomi Mi Mix 3

Для обработки изображений Mi Mix 3 оборудовали двойным модулем камеры на 12 и 12 мегапикселей. Также разработчики встроили в смартфон светодиодную вспышку, которая помогает снимать в условиях плохого освещения. Для видеозвонков и селфи Mi Mix 3 предлагает пользователям 5-мегапиксельную фронтальную камеру.



Задняя панель Xiaomi Mi Mix 3

Mi Mix 3 предлагает пользователям непревзойденную визуальную поддержку благодаря 6,4-дюймовому дисплею Full HD + IPS, который сочетается с превосходными углами обзора, что обеспечивает высочайшее качество просмотра во время любимых игр или просмотра видео. Чтобы защитить экран от царапин, существует поддержка Corning Gorilla Glass.

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Под крышкой Xiaomi Mi Mix 3 вооружен чипсетом от 2,5-ГГц octa-core Snapdragon 835, который вместе с 6 Гб оперативной памяти предназначен для обеспечения бесперебойного и плавного выполнения всех задач. Теперь вы можете работать с несколькими приложениями одновременно или наслаждаться графическими играми, не беспокоясь о каких-либо проблемах с производительностью. Для хранения данных Mi Mix 3 оснащен 64 Гб встроенной памяти.



Дизайн Xiaomi Mi Mix 3

С точки зрения программного обеспечения, Mi Mix 3 запускается с Android 8.0 Oreo. Также смартфон имеет несъемную батарею Li-Ion на 4000 миллиампер часов. Xiaomi Mi Mix 3 также имеет поддержку быстрой зарядки через Quick Charge 3.0.

Цена Xiaomi Mi Mix 3

Ожидается, что цена Xiaomi Mi Mix 3 в Индии будет равняться 600 долларам (около 15 700 гривен). Продажи Mi Mix 3 должны начаться в мае 2018 года.

Видеопрезентация Xiaomi Mi Mix 3 – смотрите видео

Essential Phone 2

Сразу после выхода Essential Phone в сети появилось несколько изображений, на которых можно было увидеть Essential Phone 2 с абсолютно безрамочным экраном. Его официальная презентация ожидается летом 2018 году, а сейчас ведется активная разработка.

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Концепт дизайна Essential Phone 2 Смартфон Essential Phone первого поколения получил IPS-экран только потому, что компании-партнеры этого бренда не смогли предоставить нужное количество OLED-матриц с вырезом под фронтальную камеру. В итоге, глава американской компании Essential Энди Рубин принял решение об использовании самой современной матрицы LCD IPS, которая уже себя изжила, но все еще продолжает пользоваться популярностью.

Essential Phone 2 – абсолютно безрамочный телефон

Хоть иной информации об абсолютно безрамочном Essential Phone 2 в сети нет, можно с уверенностью сказать о том, что данное мобильное устройство получит 6/8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт встроенной флеш-памяти, поддержку всех новейших технологий, среди которых Always On Display, NFC и беспроводная зарядка, а также ряд других. Все они могут сделать этот аппарат лучшим на рынке.

Видеопрезентация смартфона Essential Phone 2 – смотрите видео

Google Pixel 3

Ранее "24" сообщал, что в сети появилось немало слухов относительно вида и программных возможностей Google Pixel 3, в частности, какую начинку получит смартфон.

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Google позиционирует линейку Pixel как премиальную и имеет на то основания: у смартфонов хорошая производительность и достойные камеры. А вот дисплеи подвергались критике, так что их улучшением наверняка займутся в первую очередь. Также от одного из лидеров рынка IT-технологий ждут усовершенствования искусственного интеллекта и способности к обучению. Если еще и батарею разработают более мощную, устройство окажется многообещающей новинкой осени 2018 года.

Дизайн нового Google Pixel 3 – смотрите видео

Moto Z3 Force

Ранее сообщалось, что в этом году Motorola выпустит только 2 модели Z3: базовую и Play, а Force с защищенным экраном серия Z3 не получит. Однако недавно СМИ сообщили, что Moto Z3 Force все таки поступит в продажу.

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Если вы часто роняете телефоны, вам понравится технология ShatterShield, которую обещают реализовать в Z3 Force. Эта разработка делает экран куда менее уязвимым: поверх гибкой матрицы устанавливается ударопрочное сенсорное покрытие, затем еще одно пластиковое, и все это покрывается защитной пленкой. Также еще в прошлом году представители компании обмолвились о встроенном 5G-модеме. Все остальное пока из области предположений и слухов.



Moto Z2 Force, на который, возможно, будет похожа следующая модель

Релиз Moto Z3 Force ожидают летом 2018 года.

Презентация новой линейки Moto Z3 – смотрите видео