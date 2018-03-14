ТОП-страниц в Instagram, за которыми больше всего следили во время Недели моды 2018
Самые популярные мировые блогеры и дизайнеры не только лично посещают показы Недели моды, но и следят за горячими событиями на Instagram-страницах брендов и моделей.
Представители именитого ресурса The Business of Fashion и сети Instagram составили интересный ТОП-лист аккаунтов, за которыми больше всего следили на Неделях моды в 2018 году.
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Самой популярной страницей среди моделей стала 16-летняя звезда и дочь Синди Кроуфорд – Кайя Гербер. В этом сезоне она участвовала в 21 показе.
- Кайя Гербер
- Джиджи Хадид
- Белла Хадид
- Карли Клосс
- Фран Саммерс
Самой популярной страницей среди модных брендов стал аккаунт торговой марки Tom Ford.
- Tom Ford
- Calvin Klein
- Ralph Lauren
- Michael Kors
- Marc Jacobs
Показ марки Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке (сезон весна-2018)
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Самой популярной страницей среди модных марок во время Недели моды в Лондоне стал аккаунт бренда Burberry.
- Burberry
- Richard Quinn
- Christopher Kane
- Teatum Jones
- Delpozo
Самым популярным аккаунтом среди брендов во время Недели моды в Милане стал Gucci.
- Gucci
- Prada
- Fendi
- Versace
- Moschino
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Самой популярной страницей среди стильных марок во время Недели моды в Париже стал аккаунт бренда Chanel.
- Chanel
- Dior
- Louis Vuitton
- Saint Laurent
- Balmain
Показ бренда Chanel на Неделе моды в Париже (сезон весна-2018)
И в итоге, владелицей страницы, которая получила наибольший процент от количества подписчиков за период Недели моды, стала модель Анок Яй.
- Anok Yai
- Yasmin Wijnaldum
- Adut Akech Bior
- Léa Julian
- Vittoria Ceretti