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ТОП-страниц в Instagram, за которыми больше всего следили во время Недели моды 2018

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ТОП-страниц в Instagram, за которыми больше всего следили во время Недели моды 2018
ТОП-страниц в Instagram, за которыми больше всего следили во время Недели моды 2018 / Фото из открытых источников

Самые популярные мировые блогеры и дизайнеры не только лично посещают показы Недели моды, но и следят за горячими событиями на Instagram-страницах брендов и моделей.

Представители именитого ресурса The Business of Fashion и сети Instagram составили интересный ТОП-лист аккаунтов, за которыми больше всего следили на Неделях моды в 2018 году.

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Самой популярной страницей среди моделей стала 16-летняя звезда и дочь Синди Кроуфорд – Кайя Гербер. В этом сезоне она участвовала в 21 показе.

  1. Кайя Гербер
  2. Джиджи Хадид
  3. Белла Хадид
  4. Карли Клосс
  5. Фран Саммерс

Самой популярной страницей среди модных брендов стал аккаунт торговой марки Tom Ford.

  1. Tom Ford
  2. Calvin Klein
  3. Ralph Lauren
  4. Michael Kors
  5. Marc Jacobs

Показ марки Tom Ford на Неделе моды в Нью-Йорке (сезон весна-2018)

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Самой популярной страницей среди модных марок во время Недели моды в Лондоне стал аккаунт бренда Burberry.

  1. Burberry
  2. Richard Quinn
  3. Christopher Kane
  4. Teatum Jones
  5. Delpozo

Самым популярным аккаунтом среди брендов во время Недели моды в Милане стал Gucci.

  1. Gucci
  2. Prada
  3. Fendi
  4. Versace
  5. Moschino

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Самой популярной страницей среди стильных марок во время Недели моды в Париже стал аккаунт бренда Chanel.

  1. Chanel
  2. Dior
  3. Louis Vuitton
  4. Saint Laurent
  5. Balmain

Показ бренда Chanel на Неделе моды в Париже (сезон весна-2018)

И в итоге, владелицей страницы, которая получила наибольший процент от количества подписчиков за период Недели моды, стала модель Анок Яй.

  1. Anok Yai
  2. Yasmin Wijnaldum
  3. Adut Akech Bior
  4. Léa Julian
  5. Vittoria Ceretti
Теги: LifeStyle Мода Соцсети Instagram Белла Хадид мобильные устройства
Источник: 24 Канал
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