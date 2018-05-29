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ТОП-тройка самых крутые смартфоны от Huawei

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Самые крутые смартфоны от Huawei
Самые крутые смартфоны от Huawei / Фото из открытых источников

Китайская компания Huawei уже твердо закрепилась среди лидеров производителей смартфонов, составляя конкуренцию таким гигантам как Apple и Samsung.

Издание prostotech.com подготовило ТОП-3 наиболее интересные и наиболее удачные смартфоны, созданные этой компанией.

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Первое место отдали флагманскому смартфону Honor 10. Главное из крупнейших достоинств устройства – камера на 16 и 24 мегапикселя и с апертурой F/1.8 и модулем NFC. Он работает на 8-ядерном процессоре Kirin 970 и графическое ядро Mali-G72. Телефон оснащен 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением 2280 на 1080 пикселей. Также смартфон имеет емкий аккумулятор на 3400мАч.

Honor 10: обзор

На второй строчке Honor 7X. Этот смартфон объединил бюджетность и высокую производительность. Формат 5,93-дюймового дисплея 18 на 9. Он оснащен двойной камерой с разрешением экрана 2160 на 1080 пикселей.

Honor 7X работает на 8-ядерном процессоре Kirin 659 с графическим 3D-ускорителем Mali-T830 MP2. Смартфон получил операционную систему Android 7.0, а также собственную оболочку EMUI 5.1.

Honor 7X: обзор

Тройку лидеров замыкает новый Huawei P20 Lite. Эта версия наиболее доступна для широкого круга покупателей. При этом смартфон имеет схожие характеристики с более дорогими моделями. Он работает на процессоре Kirin 659 и имеет графическое ядро Mali-T830.

Huawei P20 Lite: видео

 

Теги: Huawei Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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