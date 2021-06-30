Как сообщил "Топаз" в своем фейсбуке, его якобы сняли с поезда. Ехал он не на отдых, как утверждает, а именно по делу на суд в Киев.

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Задержание через принудительный привод

Кромской в публикации о своем задержании опубликовал размытое фото из авто. Он написал, что его задержала СБУ для принудительного приведения в суд. Впрочем, "Топаз" не уточнил, где именно его "схватили" и куда повезли.

В комментарии Depo.Харьков адвокат Игната Кромского Александр Шадрин сказал, что мужчину задержали по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе. Адвокат уточнил, что Кромского сняли с поезда в городе Харькове.

В этом суде слушают уголовное производство по обвинению Кромского в незаконном лишении свободы или похищении человека.

Защитник утверждает, что в этот же день, но утром Игнат Кромской должен был прийти на заседание в Ленинском райсуде Харькова. По его словам, Кромской ночевал в автомобиле и сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда Киева.

Ему не разрешили поселиться в хостеле, не поместили в изолятор временного содержания. Оставили ночевать в автомобиле. Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают до суда,

– заявил Шадрин.

24 канал обратился в СБУ относительно информации о задержании Игната Кромского. Мы добавим ее в этот материал, как только получим.

Антимайдановская деятельность "Топаза"

В 2014 году Кромской с позывным "Топаз" руководил харьковскими титушками. Тогда мужчина искал их специально для нападений на активистов Майдана.

Он также был одним из инициаторов создания "Харьковской народной республики".

"Славу ему принесло видео пророссийского журналиста Сергея Рулева. Он отметился фразой "Топаз, дай команду!". Между тем бойцы избили Кромского, приняв его "не за своего".

27 февраля 2014 года Кромской записал видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину. В нем он призвал главу Кремля ввести войска в Украину и защитить население.

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"Топаза" уже задерживали осенью 2020 года. Тогда полиция отмечала, что он разыскивается следователями Донетчины за:

статья 187 о разбое;

статья 289 о незаконном завладении транспортным средством;

статья 262 о похищении, присвоении, вымогательстве огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов;

статья 146 о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Если вину антимайдановца докажут, то ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

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