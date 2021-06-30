Одиозного антимайдановца "Топаза" сняли с поезда, чтобы принудительно привезти в суд
Источник:24 канал
СБУ задержала антимайдановца Игната Кромского по прозвищу "Топаз". В 2018 году его освободили из-под стражи по закону Савченко, однако он является фигурантом нового дела.
Как сообщил "Топаз" в своем фейсбуке, его якобы сняли с поезда. Ехал он не на отдых, как утверждает, а именно по делу на суд в Киев.
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Задержание через принудительный привод
Кромской в публикации о своем задержании опубликовал размытое фото из авто. Он написал, что его задержала СБУ для принудительного приведения в суд. Впрочем, "Топаз" не уточнил, где именно его "схватили" и куда повезли.
В комментарии Depo.Харьков адвокат Игната Кромского Александр Шадрин сказал, что мужчину задержали по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе. Адвокат уточнил, что Кромского сняли с поезда в городе Харькове.
В этом суде слушают уголовное производство по обвинению Кромского в незаконном лишении свободы или похищении человека.
Защитник утверждает, что в этот же день, но утром Игнат Кромской должен был прийти на заседание в Ленинском райсуде Харькова. По его словам, Кромской ночевал в автомобиле и сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда Киева.
Ему не разрешили поселиться в хостеле, не поместили в изолятор временного содержания. Оставили ночевать в автомобиле. Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают до суда,
– заявил Шадрин.
Антимайдановская деятельность "Топаза"
- В 2014 году Кромской с позывным "Топаз" руководил харьковскими титушками. Тогда мужчина искал их специально для нападений на активистов Майдана.
- Он также был одним из инициаторов создания "Харьковской народной республики".
- "Славу ему принесло видео пророссийского журналиста Сергея Рулева. Он отметился фразой "Топаз, дай команду!". Между тем бойцы избили Кромского, приняв его "не за своего".
- 27 февраля 2014 года Кромской записал видеообращение к российскому президенту Владимиру Путину. В нем он призвал главу Кремля ввести войска в Украину и защитить население.
"Топаз, дай команду": смотрите легендарное видео
"Топаза" уже задерживали осенью 2020 года. Тогда полиция отмечала, что он разыскивается следователями Донетчины за:
- статья 187 о разбое;
- статья 289 о незаконном завладении транспортным средством;
- статья 262 о похищении, присвоении, вымогательстве огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов;
- статья 146 о незаконном лишении свободы или похищении человека.
Если вину антимайдановца докажут, то ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Почему "Топаза" Игната Кромского отпустили
- 30 января 2017 года Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении таких преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, массовые беспорядки, незаконное завладение транспортным средством.
- Сепаратиста приговорили к 8 годам заключения.
- Впрочем, до конца срока он не досидел и вышел на свободу в 2018 году. По закону Надежды Савченко, он отсидел свое в СИЗО.