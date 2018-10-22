Топлесс в ванной: Леся Никитюк поделилась горячим фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк взорвала сеть. Звезда опубликовала пикантное фото в своем блоге.

Перед камерой она позировала топлесс. Обнаженную грудь Леся Никитюк игриво прикрыла руками. Мечтательно и нежно звезда позировала в ванной, наполненной зеленой жидкостью. Телеведущая мечтательно отвела в сторону взгляд и закрыла глаза, что придало большей пикантности снимку.

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Сексапильный образ Леся Никитюк подчеркнула стильным макияжем и красным маникюром, что выглядело очень эффектно в кадре.

Как оказалась, таким пикантным сообщением звезда захотела подчеркнуть результаты 9 прямого эфира шоу "Танцы со звездами 2018". После ее выступления с Максимом Ежовым звездные судьи раскритиковали Лесю Никитюк и поставили ей 21 балл. Поэтому телеведущая оказалась последней в рейтинге.

Вчера судьи в очередной раз доказали, что мои танцы – это очко (21 балл в карточной игре – 24 канал),

– написала Леся Никитюк.

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Стоит отметить, что зрители, которые активно поддерживают звезду в проекте, в который раз спасли ее от угрозы выхода из шоу. Телеведущая получила большую поддержку в сети. Не менее восторженно люди отреагировали и на забавный фрагмент с репетиции Леси Никитюк перед эфиром: телеведущая прикрепила шарики на место груди и активно помахала ими, чем вызвала улыбку у многих пользователей сети.