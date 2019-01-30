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      Торги по следующему поединку Ломаченко перенесены: известна причина

      41 Читати новину українською
      Василий Ломаченко
      Василий Ломаченко / Фото из открытых источников

      Промоутерские торги по поединку Василия Ломаченко (12-1, 9 KO) с обязательным претендентом на пояс WBA Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) перенесены на 6 февраля.

      Ранее торги были запланированы на 4 февраля. Смещение связано с планами WBA провести еще три поединка.

      Читайте также: Ломаченко рассказал, где готов провести бой против Энтони Кролла

      Минимальная ставка тендера по бою Ломаченко против Кролл составляет 150 тысяч долларов, а финансы будут распределены 75% на 25% в пользу Ломаченко, владеющим титулом.

      Энтони Кролла получил возможность встретиться с Василием Ломаченко после победы над крепким индонезийцем Даудом Иорданом.

      Василий Ломаченко, в свою очередь, 8 декабря в Нью-Йорке разобрался с пуэрториканцем Хосе Педрасой и добавил к своей коллекции титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

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      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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