Торги по следующему поединку Ломаченко перенесены: известна причина

Промоутерские торги по поединку Василия Ломаченко (12-1, 9 KO) с обязательным претендентом на пояс WBA Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) перенесены на 6 февраля.

Ранее торги были запланированы на 4 февраля. Смещение связано с планами WBA провести еще три поединка.

Читайте также: Ломаченко рассказал, где готов провести бой против Энтони Кролла

Минимальная ставка тендера по бою Ломаченко против Кролл составляет 150 тысяч долларов, а финансы будут распределены 75% на 25% в пользу Ломаченко, владеющим титулом.

Энтони Кролла получил возможность встретиться с Василием Ломаченко после победы над крепким индонезийцем Даудом Иорданом.

Василий Ломаченко, в свою очередь, 8 декабря в Нью-Йорке разобрался с пуэрториканцем Хосе Педрасой и добавил к своей коллекции титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Подписывайся на наш Twitter и Telegram