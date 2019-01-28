Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю

Дайджест важнейших новостей США за неделю (21-27 января 2019 года), подготовленный консалтинговой компанией Karyzhsky Communications.

Верховный суд и "дело мечтателей"

The Hill – 22/01. Верховный суд США отказался рассматриваться иск администрации Трампа об отмене DACA. Речь идет о программе отложенного действия для детей-мигрантов, которая защищает от депортации более 700 тысяч нелегальных мигрантов. Называют их в американском обществе "мечтателями".

Администрация Трампа пыталась использовать потенциальную отмену DACA как рычаг давления на демократов в диспуте о "шатдауне", с целью получить желаемое финансирование на пограничную стену с Мексикой.

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Однако, отсутствие ответа Верховного суда США о готовности рассматривать иск администрации Трампа означает, что как минимум еще несколько месяцев 700 тысяч молодых людей, которые въехали в страну нелегально, будут защищены от депортации. Верховный суд, как правило, не рассматривает дела летом, так что ближайшее время, когда DACA может быть отменена – начало 2020, что убирает возможность использовать эту тему как рычаг давления на демократов.

Мадуро не смог выгнать посольство США

TIME – 24/01. Президент Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США после того, как Трамп официально признал легитимным президентом Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо. Как следствие, Мадуро объявил, что сотрудники посольства США должны покинуть Венесуэлу в течение 72 часов. Он даже грозился, что отключит свет в посольстве в случае, если дипломаты не покинут страну. Несмотря на это, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что страна не признает решение Мадуро, поскольку не признает его легитимным президентом.

По истечению 72 часов венесуэльское правительство не стало высылать дипломатов, а Министерство иностранных дел объявило, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы переформатировать американское посольство во временное представительство американской стороны в Венесуэле.

"Это ФБР! Открывайте дверь!"



Роджер Строун: "Не виноват я!" / Фото Getty Images

Vox – 25/01. Эти слова услышал бывший консультант избирательной кампании Трампа Роджер Стоун ранним утром перед тем, как его арестовали. Специальный прокурор Роберт Мюллер обвинил Стоуна в следующих пунктах: нарушение официальной процедуры, давление на свидетелей, дача ложных показаний, включая свидетельства перед парламентским комитентом. Спустя несколько часов суд освободил Стоуна под залог в 250 тысяч долларов и подписку о невыезде.

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В 2016 году стало известно, что Стоун связывался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанджем, чтобы запросить у него письма Хиллари Клинтон, которые были у него в наличии.

Обвинение Стоуна одно из самых больших продвижений спецпрокурора в деле "Рашагейт" за несколько месяцев. Связь Стона с президентом Дональда Трампа делает дело важным для расследования Роберта Мюллера, который пытается обнаружить вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

Самый длинный "шатдаун" в истории США завершен?

The New York Times – 26/01. Вечером в пятницу Трамп подписал бюджет о финансировании федерального правительства, тем самым закончив самый длинный "шатдаун" в истории США, длившийся 35 дней. Напомним, что Трамп закрыл правительство из-за отказа демократов включить в проект бюджета президентское предложение о финансирование стены на границе США с Мексикой.

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Трамп согласился открыть федеральное правительство на три недели, но со своими условиями. Если в течении этих недель не будет достигнут компромисс по поводу финансирования пограничной стены, то Трамп готов объявить чрезвычайное положение в стране.

Временный бюджет, который подписал Трамп, не включает финансирования стены.

Мы на самом деле не имеем выбора, кроме того, чтобы построить великолепную стену или металлическое ограждение, – выступил Трамп с речью. – Если мы не достигнем справедливой сделки с Конгрессом, правительство будет опять закрыто 15 февраля. Или же мне придется воспользоваться правом, которые дано мне Конституцией США и ввести чрезвычайное положение в стране.

Президентские аппетиты демократов



Камала Харрис идет в президенты / Фото Getty Images

The New York Times – 27/01. Демократ из Калифорнии и вторая черная женщина избранная в Сенат Камала Харрис присоединилась к президентской гонке. Она объявила о своей кандидатуре в День рождения Мартина Лютера Кинга, подчеркивая историческую важность этого дня.

Также присоединился к президентской гонке на демократическом поле Питт Буттидж, 37-летний мэр города Саут-Бенд. Питт является нетипичным кандидатом, который испытает в президентской гонке, насколько на должность президента подходят молодые личности из среднезападной Америки.

В это время сенатор Элизабет Уоррен и Кристен Гиллибранд формируют свою предвыборную кампанию.

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