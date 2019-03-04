01:43
4 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Королевский шут Жириновский. Кто сыграет главные роли в "Брате-3"
      Вєсті Кремля
      20:49, 2 марта
      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
      Вєсті.UA
      18:51, 2 марта
      Фармацевтическая мафия: кто и как наживается на лекарствах для онкобольных
      ЦРУ
      09:00, 1 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      Торговая война между США и Китаем: появились возможные условия соглашения между странами

      4 Читати новину українською
      Известны возможные условия соглашения США и Китая для прекращения торговой войны
      Известны возможные условия соглашения США и Китая для прекращения торговой войны / Фото из открытых источников

      США и Китай находятся на финальном этапе переговоров о прекращении торговой войны. Стало известно, что Пекин готов снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары. Вашингтон, в свою очередь, рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

      Источники The Wall Street Journal сообщают о том, что соглашение начало принимать форму по итогам февральских переговоров в Вашингтоне. Сейчас препятствия еще остаются, и обе стороны могут столкнуться с сопротивлением дома из-за "слишком благоприятных условий для другой стороны".

      Читайте также: Канада приняла решение экстрадировать финансового директора Huawei

      Отмечается, что в рамках соглашения Китай также обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей, а также увеличить закупки товаров из США.

      Одной из договоренностей может стать закупка природного газа в Cheniere Energy Inc. на 18 миллиардов долларов.

      На прошлой неделе Трамп сообщил в своем Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, поскольку наблюдает "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

      Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу уже заявлял о "стремительном" прогресс в переговорах США с Китаем, подчеркнув, что обе страны стоят на пороге "исторической" сделки.

      2 марта президент США Дональд Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Одновременно с этим он отменил повышение пошлин на 25 процентов для китайских товаров.

      Что происходит между США и Китаем?Страны находятся в затяжном торговом споре. В прошлом году США и Китай начали торговую войну и ввели друг против друга пошлины на более чем 350 миллиардов долларов. Белый дом требует от Пекина прекратить кражу американской интеллектуальной собственности и принять меры по сокращению дефицита в торговле с США. В январе Китай пообещал увеличить закупки американских товаров. В начале февраля страны заявили о прогрессе в переговорах.

      В своем обращении к конгрессу Трамп заявлял, что новое соглашение с Китаем "должна включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практики, уменьшить хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места".

      blog_ava
      "Остановить монстра": в Стамбуле требовали у Путина убраться из Крыма – фото и видео
      3 марта
      471
      Теги: Новости США Китай
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      3 марта , 23:00 Отмена статьи о незаконном обогащении: Украине грозит сильный удар по экономике
      Сергій Фурса 172
      Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковского
      3 марта , 22:38 Главные новости 3 марта: задержание архиепископа ПЦУ в Крыму и митинг под домом Гладковского
      181
      Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      3 марта , 22:00 Астрологи про вибори, закриття кордонів "ЛДНР" з Україною та "іхтамнєти" є: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1204
      Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      3 марта , 20:02 Самые смешные мемы недели: Зеленский раздает зубы, Rap от Садового, тяга к шапкам Порошенко
      695
      Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      3 марта , 20:00 Корупційні схеми Одеського аеропорту: чому нова злітна смуга буде небезпечною
      Тетяна Мартинюк 126
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      Докризисные объемы потребительского кредитования будут достигнуты в 2012 году
       6 июля 2011 , 15:13
      Китайцы купили итальянского производителя яхт Ferretti
       11 января 2012 , 16:36
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      Доллар и евро подорожали — курсы валют на 9 сентября
       9 сентября 2014 , 13:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук