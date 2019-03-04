Торговая война между США и Китаем: появились возможные условия соглашения между странами

США и Китай находятся на финальном этапе переговоров о прекращении торговой войны. Стало известно, что Пекин готов снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, химическую, автомобильную продукцию и другие товары. Вашингтон, в свою очередь, рассматривает возможность отмены большинства, если не всех, санкций, наложенных на китайские товары в прошлом году.

Источники The Wall Street Journal сообщают о том, что соглашение начало принимать форму по итогам февральских переговоров в Вашингтоне. Сейчас препятствия еще остаются, и обе стороны могут столкнуться с сопротивлением дома из-за "слишком благоприятных условий для другой стороны".

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Отмечается, что в рамках соглашения Китай также обязуется ускорить график снятия ограничений на иностранное владение в совместных предприятиях по производству автомобилей, а также увеличить закупки товаров из США.

Одной из договоренностей может стать закупка природного газа в Cheniere Energy Inc. на 18 миллиардов долларов.

На прошлой неделе Трамп сообщил в своем Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, поскольку наблюдает "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу уже заявлял о "стремительном" прогресс в переговорах США с Китаем, подчеркнув, что обе страны стоят на пороге "исторической" сделки.

2 марта президент США Дональд Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на американские сельскохозяйственные продукты. Одновременно с этим он отменил повышение пошлин на 25 процентов для китайских товаров.

Что происходит между США и Китаем?Страны находятся в затяжном торговом споре. В прошлом году США и Китай начали торговую войну и ввели друг против друга пошлины на более чем 350 миллиардов долларов. Белый дом требует от Пекина прекратить кражу американской интеллектуальной собственности и принять меры по сокращению дефицита в торговле с США. В январе Китай пообещал увеличить закупки американских товаров. В начале февраля страны заявили о прогрессе в переговорах.



В своем обращении к конгрессу Трамп заявлял, что новое соглашение с Китаем "должна включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практики, уменьшить хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места".