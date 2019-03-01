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      Торговая война между США и Китаем: страны на пороге исторического соглашения

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      США и Китай скоро могут подписать важное для экономики соглашение
      США и Китай скоро могут подписать важное для экономики соглашение / Фото из открытых источников

      Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил о "большом" прогрессе в переговорах с Китаем, отметив, что две страны стоят на пороге "исторической" сделки.

      По словам Кадлоу, Китай выразил готовность сделать шаг на встречу ключевых структурных изменений для предотвращения краж интеллектуальной собственности – этот вопрос был камнем преткновения в переговорах двух стран.

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      Прошедшая неделя была фантастической. Мы сделали большой шаг вперед в вопросах нетарифных ограничений, а также пошлин на различные виды сырьевых товаров, включая соевые бобы, энергоносители и говядину,
      – заявил советник Белого дома в интервью телеканалу CNBC.

      Кадлоу отметил, что прогресс в переговорах между странами сумасшедший. Сейчас в США ожидают, что скажет председатель КНР Си Цзиньпин.

      Отмечается, что Пекин пообещал существенно сократить субсидии госкомпаниям, а также раскрывать информацию о интервенции Народного банка КНР на валютном рынке.

      Кадлоу добавил, что президент США Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут встречу в марте в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Министр финансов США Стивен Мнучин, который выступал на CNBC вслед за Кадлоу, заявил, что Вашингтон и Пекин приближаются к подписанию торгового соглашения.

      Сделки пока пока не достигнуто, однако мы добились существенного прогресса. Нам все еще предстоит много работы, и мы надеемся продвинуться вперед,
      – сказал он.

      Добавим, что накануне торговый представитель США Роберт Лайтхайзер также заявил о существенном прогрессе в переговорах с Китаем.

      На прошлой неделе Трамп сообщил в своем Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначено на 1 марта, поскольку наблюдает "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

      Что происходит между США и Китаем?Страны находятся в затяжном торговом споре. В прошлом году США и Китай начали торговую войну и ввели друг против друга пошлины на более чем 350 миллиардов долларов. Белый дом требует от Пекина прекратить кражу американской интеллектуальной собственности и принять меры по сокращению дефицита в торговле с США. В январе Китай пообещал увеличить закупки американских товаров. В начале февраля страны заявили о прогрессе в переговорах.

      В своем обращении к конгрессу Трамп заявлял, что новое соглашение с Китаем "должна включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практики, уменьшить хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места".

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      Теги: Дональд Трамп Китай Новости США
      Источник: 24 Канал
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