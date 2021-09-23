Речь идет о сжиженном газе, который нелегально ввезли в страну. Обыски проводили пограничники, работники фискальной службы.

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Обыски по делу о контрафактном топливе в Харькове / Фото Госпогранслужбы

Сопротивления не оказывали

На заправке в основном изымали контрафактное топливо. Всего его там было 18,4 тысячи литров. Изъятый контрафакт оценивают в 323 тысячи гривен.

Силовую поддержку во время обысков и конфискации оказывал пограничный отряд специального назначения “Дозор”. Поэтому никто не оказывал сопротивления.

Продолжение другого расследования

Эти обыски были частью другого уголовного производства. 2 сентября Госпогранслужба сообщила о том, что провели обыски в местах переработки и хранения сжиженного газа.

Говорилось об этом же топливе, которое нелегально завезли в Украину и продавали без уплаты налогов. Тогда изъяли примерно 3,3 миллиона литров, стоимость которых достигала 58 миллионов гривен.

Также правоохранители забрали:

товарно-транспортные накладные;

печати;

черновые записи;

компьютерную технику;

другие вещественные доказательства уголовного правонарушения.

Обыски, которые провели пограничники 2 сентября: смотрите видео Госпогранслужбы