Речь идет о сжиженном газе, который нелегально ввезли в страну. Обыски проводили пограничники, работники фискальной службы.
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Обыски по делу о контрафактном топливе в Харькове / Фото Госпогранслужбы
Сопротивления не оказывали
На заправке в основном изымали контрафактное топливо. Всего его там было 18,4 тысячи литров. Изъятый контрафакт оценивают в 323 тысячи гривен.
Силовую поддержку во время обысков и конфискации оказывал пограничный отряд специального назначения “Дозор”. Поэтому никто не оказывал сопротивления.
Продолжение другого расследования
Эти обыски были частью другого уголовного производства. 2 сентября Госпогранслужба сообщила о том, что провели обыски в местах переработки и хранения сжиженного газа.
Говорилось об этом же топливе, которое нелегально завезли в Украину и продавали без уплаты налогов. Тогда изъяли примерно 3,3 миллиона литров, стоимость которых достигала 58 миллионов гривен.
Также правоохранители забрали:
- товарно-транспортные накладные;
- печати;
- черновые записи;
- компьютерную технику;
- другие вещественные доказательства уголовного правонарушения.
Обыски, которые провели пограничники 2 сентября: смотрите видео Госпогранслужбы