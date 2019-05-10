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      Торговая война между США и Китаем: кто кого – результат очевиден

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      Китай не готов к новой торговой войне с США и выйдет из неё проигравшим
      Китай не готов к новой торговой войне с США и выйдет из неё проигравшим / Atameken Business Channel

      Сегодня вступают в силу анонсированные президентом США Дональдом Трампом повышенные пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд.

      Ранее эти товары облагались пошлиной 10%, теперь же – 25%. Тем самым, между США и Китаем разгорается новый виток торговой войны, которая, с конца 2018-го, вроде бы как стала сходить на нет.

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      Чем для Китая обернулась предыдущая торговая конфронтация с США, многие прекрасно помнят. Это и резкое сокращение золотовалютных резервов, и торможение роста ВВП, и многие другие негативные факторы. Между тем, Пекин, то ли не желая учиться на прошлых ошибках, то ли из-за принципа, но уже объявил, что готов преодолеть все трудности, цитирую "Жэньминь жибао": "которые могут быть вызваны новыми шагами американской администрации по повышению пошлин на товары китайского экспорта".

      С другой стороны, только один твитт, сделанный Дональдом Трампом в воскресенье, в котором он анонсировал повышение пошлин, обвалил рынок китайских акций на более чем 5,3%, нанеся тем самым миллиардные убытки компаниям Поднебесной. Но и это еще не все из списка, что характеризует позицию Китая, как крайне уязвимую.

      Дело в том, что Китай, до конца не оправившийся после первого раунда торговой баталии с США, в этом году ожидает волна дефолтов, которая уже о себе дает знать. Дает знать в период относительного затишья, без серьезных потрясений для рынка, которые несет с собой предстоящее торговое противостояние.

      Так, за I-й квартал 2019 года дефолты по корпоративным долгам в КНР превысили $5,8 млрд, что в 3,4 раза больше показателя, который был зафиксирован за I-й квартал 2018 года.

      То есть, по количеству дефолтов 2019-й для Китая может стать рекордным, а это, помимо противостояния с США, окажет дополнительное давление на Пекин, который к чему-чему, а новой торговой войне уж точно не готов. И как следствие, мыльный пузырь китайской экономики, вновь будет заливаться бюджетной помощью, которая, тем не менее, не сможет остановить целый ряд негативных последствий торговой войны, в частности, снижение роста ВВП и падение промпроизводства.

      В свою очередь, сам мыльный пузырь, так или иначе, но в какой-то момент попросту лопнет. Если, конечно же, одной из сторон данного противостояния не хватит здравомыслия остановить второй этап деструктивного процесса еще на его старте.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики Публикации Китай Торговля
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