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      Торговая война продолжает подрывать экономику Китая

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      Торговые переговоры США и КНР: стимул придает ускорившееся пикирование китайской промышленности / AP

      Каждый день с затягивание торговой сделки КНР И США приносит Китаю многомиллиардные убытки.

      Как известно, состоялся телефонный разговор между вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, а так же главой американского Минфина Стивеном Мнучином.

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      В ходе разговора представители США и КНР обсудили вопросы устранения основных препятствий к достижению договоренностей по урегулированию торгового конфликта. Однако…

      Однако, по итогам переговоров так и не была озвучена дата встречи президента США Дональда Трампа и руководителя КНР Си Цзиньпина, а это значит, что еще не все острые углы сглажены.

      Между тем, согласно данным за октябрь, прибыль промышленных предприятий Китая обвалилась на 9,9% – почти в два раза быстрее, чем в сентябре, когда сокращение составило – 5.3%.

      Напомню, что в этом так же впервые за 20 лет Пекин вынужден был национализировать три банка, с активами около $300 млрд. Для поддержания же экономики с сентября по ноябрь в банковскую систему было залито 1 трлн юаней.

      Торговая война продолжает подрывать стабильность экономики Китая, что в свою очередь подрывает позиции Пекина в переговорном процессе.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Китай Новости США Дональд Трамп Торговля
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