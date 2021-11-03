В результате нападения пострадал сотрудник отдела №3 Одесского районного управления полиции. Об инциденте сообщили 3 ноября.
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Избил полицейского
Мужчина набросился на полицейского на Запорожской улице. В то время милиционер, который шел мимо, проверял точку незаконной торговли.
Вдруг на него напал один из продавцов и сильно избил. Торговец сбежал сразу после инцидента.
Полицейский получил многочисленные травмы, среди которых – политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
Против торговца открыли уголовное производство за"насилие в отношении работника правоохранительного органа". Преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Похожий случай на Львовщине
- В турке 17-летний парень в центре города избил несовершеннолетнего.
- После того, как на место происшествия приехали правоохранители и отвезли его в больницу, хулиган начал нападать и на них.
- Однако на нарушителя протокола не составили, ведь он является несовершеннолетним.