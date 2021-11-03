Торговец-нелегал избил полицейского в Одессе

В Малиновском районе Одессы продавец удивился, когда тот проверял факт незаконной торговли. Его госпитализировали с многочисленными травмами.

В результате нападения пострадал сотрудник отдела №3 Одесского районного управления полиции. Об инциденте сообщили 3 ноября.

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Избил полицейского

Мужчина набросился на полицейского на Запорожской улице. В то время милиционер, который шел мимо, проверял точку незаконной торговли.

Вдруг на него напал один из продавцов и сильно избил. Торговец сбежал сразу после инцидента.

Полицейский получил многочисленные травмы, среди которых – политравма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Против торговца открыли уголовное производство за"насилие в отношении работника правоохранительного органа". Преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

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