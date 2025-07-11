Вербовали социально незащищенных граждан: в Одесской области разоблачили торговцев людьми

Пограничники разоблачили современных торговцев людьми в Одесской области. Под прикрытием помощи злоумышленники вербовали социально незащищенных граждан в Донецкой и Днепропетровской областях.

Среди подозреваемых – 4 человека, в частности супруги. Об этом в пятницу, 11 июля, сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает 24 Канал.

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Что известно о торговцах людьми?

Злоумышленники обещали людям жилье, зарплату и новую жизнь, однако взамен – вывозили в Одесскую область, где отбирали документы, запугивали и заставляли бесплатно работать за попытки сбежать.

Во время обысков правоохранители обнаружили 16 удерживаемых людей, изъяли черновую бухгалтерию, телефоны и машины.

В каких условиях держали людей: смотрите фото

Среди подозреваемых – четверо злоумышленников, включая супругов. Одного взяли под стражу, другие находятся под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, недавно в Одесской области полиция совместно с социальными службами проверяла условия проживания детей в семьях, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Выяснилось, что 28-летняя женщина, которая воспитывает четырех сыновей в возрасте от 11 месяцев до 9 лет, оставила детей в закрытой квартире без присмотра. На мать составили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей, кроме того, возможно лишение родительских прав.