Инцидент произошел 13 июля на проспекте Александра Поля, 104А. Эту информацию журналистам 24 канала подтвердили в полиции.
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Сам виноват
Как выяснили правоохранители, у пострадавшего в сумке был нож. На пороге торгового центра 46-летний мужчина споткнулся и сам упал на него. Так и покалечился.
Впоследствии его заметили прохожие – у него сильно кровоточила нога. Поэтому помогли вызвать скорую.
Сейчас мужчина находится в больнице. Медики поставили ему предварительный диагноз: рваная рана голени.
Последние несчастные случаи в Украине
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- В Ужгороде 10-летний школьник упал с перил набережной. Это случилось во время прогулки детского лагеря с учителем. Последствия не серьезные.