Инцидент произошел 13 июля на проспекте Александра Поля, 104А. Эту информацию журналистам 24 канала подтвердили в полиции.

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Сам виноват

Как выяснили правоохранители, у пострадавшего в сумке был нож. На пороге торгового центра 46-летний мужчина споткнулся и сам упал на него. Так и покалечился.

Впоследствии его заметили прохожие – у него сильно кровоточила нога. Поэтому помогли вызвать скорую.

Сейчас мужчина находится в больнице. Медики поставили ему предварительный диагноз: рваная рана голени.

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